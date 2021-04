BBB21: Tiago Leifert dá bronca em brothers após brincadeiras em provas

O apresentador Tiago Leifert deu uma bronca nos brothers do BBB21 antes da prova do anjo, na tarde desta sexta-feira (9), após um comentário feito por Gilberto.

Tiago Leifert dá bronca no BBB21

Enquanto aguardavam as orientações de Leifert para o início da disputa, Gilberto reclamou das brincadeiras feitas pelos outros participantes durante as provas do reality. O economista disse que achava desrespeitoso com o apresentador a falta de bom comportamento dos outros brothers durante as disputas.

Juliette discordou do economista e disse que, às vezes, é difícil controlar a emoção. O apresentador, que ouvia a conversa dos participantes na sala, apareceu no telão e endossou o comentário de Gil. “11ª semana de programa. Não dá mais para alguns comportamentos”, disse o comandante do BBB21.

Leifert também citou a falta de atenção e ‘desleixo’ do brothers na última prova do líder, realizada ontem (8). Na ocasião, o apresentador até chegou a comentar que Arthur e Caio eram os participantes que mais tinham levado a sério a competição pela liderança.

#BBB21: Tiago Leifert come o c* dos participantes após 'folia' em Prova do Líder: "não dá mais". (🎥: Globoplay) pic.twitter.com/3F2IXRUQnj — Realities Media (@PMRealities) April 9, 2021

Não é a primeira vez que Leifert chama atenção dos participantes do BBB21. Na última segunda-feira (5), durante o jogo da discórdia, o apresentador deu um ‘puxão de orelha’ em Thaís e Pocah.

A funkeira, que demorou para decidir quem era o melhor e o pior jogador do programa, levou uma chamada ao vivo do comandante do reality: “Vamos lá, Pocah. Não tenho a noite inteira, vai… Sem pipocar, por favor”.

Quem também levou uma bronca do apresentador foi Thaís. A dentista tentou fugir do objetivo do jogo da discórdia, e irritou o apresentador. “Vocês falam pelas costas, tem que falar na frente”, disparou Leifert.

Já Fiuk levou uma chamada do jornalista após uma das provas do líder. O cantor reclamou sobre o motivo que o desclassificou da disputa e levou uma invertida. “Mas eu confesso que eu fiquei um pouco chateado, cara, que eu não sabia daquela regra lá, sabe…”, disse o filho de Fábio Jr. “Ah você não imaginou que não podia sentar em uma prova de resistência?”, alfinetou o apresentador.

Veja também:

BBB21: festa de hoje vai ter show de Iza; veja o horário (9/4)

BBB21: PT diz estar esperando Arthur e Gil após comentário sobre política