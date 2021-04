BBB21: Tiago Leifert explica desinteresse dos brothers nas provas

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, usou suas redes sociais para comentar o comportamento de alguns participantes do reality show nas últimas duas dinâmicas. O comunicador atribuiu a postura dos brothers e sisters a ‘carência’ e ressaltou que às vezes é preciso um puxão de orelha para colocá-los nos eixos.

Tiago Leifert BBB21

No Instagram Stories, Tiago Leifert (BBB21) fez observação sobre o comportamento de alguns moradores da casa mais vigiada do Brasil na última prova do líder e prova do anjo. “É bonitinho que eles ficam à flor da pele, né. Eles ficam muito carentes. Gostam muito de carinho. Mas é isso. Às vezes a gente faz carinho, às vezes a gente puxa a orelha. Faz parte do jogo. Morde e assopra”, disse.

Momentos antes de conversar com os fãs do BBB21, Leifert aproveitou uma deixa de Gilberto, que pediu para os colegas levar ‘a prova do anjo a sério’, e deu uma bronca nos participantes do reality show.

“Numa prova do líder, se você não sabe jogar, tem que olhar o amiguinho jogando. Não por acaso, um cara que acabou de voltar do paredão e morreu de vontade ganhou (…) Se vocês estão loucos para ver a família, concentra, presta a atenção, não leva na brincadeira, porque está acabando (…) Só me chamou a atenção ontem mesmo”.

Prova do líder

Durante a prova do líder que ocorreu na noite desta quinta-feira (8) no BBB21, Tiago deu uma alfinetada nos confinados ao parabenizar Caio e Arthur pela seriedade levada na disputa pela coroa do reality show.

Na prova vencida por Caio, os participantes tinham que arremessar discos em uma pista escorregadia marcada com pontuações de 30 a 100. A disputa foi realizada ao estilo mata-mata.

Na primeira fase, houve um sorteio para definir que seria a primeira cabeça de chave . Fiuk foi o sorteado e escolheu desafiar Pocah. No entanto, ele foi derrotado pela cantora. João Luiz e Arthur disputaram uma vaga na semifinal. O instrutor de crossfit se classificou. Já na terceira rodada, Caio venceu Thaís. No quinto duelo, Camilla de Lucas superou Gilberto e garantiu sua participação na semifinal da prova do líder do BBB21. Já Viih Tube venceu Juliette e foi à semifinal.

Os classificados jogaram dois discos cada e as duas maiores pontuações: Caio e Arthur, se classificaram para a final. O fazendeiro levou a melhor e se tornou o décimo primeiro líder do BBB.

