BBB21: veja como funciona o Castigo do Monstro da semana

João Luiz é o novo anjo do BBB21 e após o brother conquistar o halo (anel), o Castigo do Monstro tomou conta do reality show. O professor de geografia precisou castigar dois concorrentes: Arthur e Pocah foram os escolhidos. Com isso, eles perderam 300 estalecas. O crossfiteiro, que estava no Vip, foi para a Xepa. Veja como funciona o Castigo do Monstro BBB21 da semana.

Castigo do Monstro BBB21 da semana

O Castigo do Monstro BBB21 da semana é uma prenda de revezamento em que os castigados usam uma fantasia de samambaia e devem ficar dentro de um vaso gigante. João Luiz, que é o novo anjo, fez a leitura da dinâmica na sala de estar na tarde desta sexta-feira (9/4).

“Monstro Samambaia: vestidos o tempo todo como samambaia, os dois castigados deverão se revezar para exibir toda a beleza de suas folhas no vaso que está no gramado. Atenção: ele nunca poderá ficar vazio. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa”.

Arthur, um dos castigados, estava no Vip e foi direto para a Xepa. Ou seja, antes, o instrutor de crossfit tinha direito a um cardápio farto, mas agora terá que se contentar com um grupo restrito de alimentos. Além disso, ele não pode se alimentar na cozinha e nem usar os utensílios do Vip.

E essas samambaias cheias de estilo no Castigo do Monstro? 😂🌿 #RedeBBB #BBB21 pic.twitter.com/0dW0KGHhAD — Big Brother Brasil (@bbb) April 9, 2021

Como foi a prova do anjo?

Na prova que consagrou João o novo anjo do BBB21, os competidores duelaram e precisavam encontrar embalagens de lasanha. A dinâmica foi disputada em etapas.

Duplas: Juliette contra Thaís, Viih Tube enfrentou Fiuk, João concorreu com Gilberto, Pocah disputou contra Arthur. Camilla não jogou, pois não foi sorteada. Já Caio é o novo líder e não teve direito a participar da prova do anjo.

Na prova do anjo, os participantes giravam em plataformas como se estivessem dentro de um micro-ondas. Logo em seguida, ele precisavam procurar o sabor da lasanha que era mostrada no telão e ao encontrá-lo, apertar um botão. A segunda etapa teve a mesma dinâmica e contou com Viih Tube contra João Luiz. O professor de geografia levou a melhor e se tornou o novo anjo.

