BBB21: Tiago Leifert ironiza perfil falso: ‘melhor que eu’

Um perfil falso do Twitter, que se passa por Tiago Leifert, tem chamado atenção dos fãs do BBB21 – e agora, do próprio apresentador. Na manhã desta quarta-feira (24), Leifert postou alguns stories ironizando a conta fake, que já passou da marca de mais de 290 mil seguidores.

Qual o perfil falso no Twitter de Tiago Leifert?

O apresentador postou um print de uma notícia que falava sobre o perfil falso. Tiago escreveu: “Melhor que o original. Aceite a imitação”. Em seguida, o global postou uma série de stories, em tom de brincadeira, ironizando a situação: “Vamos fazer o seguinte: Vamos dividir. Todas as reclamações, ofensas, xingamentos e ameaças de morte podem mandar lá para o fake Twitter. Ele está super aberto a receber e conversar com vocês. Pessoa muito bacana. Essa parte a gente manda para ele. Qualquer elogio, coisas engraçadas, memes, vocês mandam aqui no Instagram. Parabéns pro fake do Twitter, está indo muito bem, tá melhor que eu, com muito engajamento”.

O Twitter fake em nome de Leifert tem chamado a atenção dos internautas por pelos posts divertidos, enquetes e comentários sobre o BBB21. E assim como o apresentador disse em seus stories, o engajamento é alto – algumas postagens ultrapassaram a marca de 300 mil curtidas, como tweets feitos quando Sarah venceu a prova do líder e na noite de eliminação de Karol Conká.

Votação histórica mas sei que vocês conseguem bater mais um recorde de votos ein? será que veremos 99% de votos nessa edição? — Tiago Leifert (de 🏠) (@TiagoLeifert) February 17, 2021

Hoje é dia de dormir sem stress — Tiago Leifert (de 🏠) (@TiagoLeifert) February 19, 2021

Além do perfil de Tiago Leifert, outras contas falsas também tem atraído seguidores na internet. De acordo com o Dfndr Lab, perfis fakes e páginas não oficiais de todos os participantes do programa são seguidas por mais de 300 mil pessoas. As contas falsas em nome de Gilberto também possuem um alto número de engajamento, com mais de 26 mil seguidores. Os que se passam por Arcrebiano ficam em terceiro lugar, com 16 mil.

