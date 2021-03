BBB21: Tiago manda recado direto para Sarah sobre Covid-19

Na edição do BBB21 da noite desta terça-feira (24/3), Tiago Leifert falou sobre Covid-19. O apresentador do reality show, quebrou o protocolo e enviou informações externas aos moradores da casa mais vigiada do Brasil, assim como fez na edição de 2020. No entanto, foi para conscientizar os participantes sobre o avanço do coronavírus no Brasil nas últimas semanas. O apresentador mandou um recado direto, mesmo que sem citar nomes, para Sarah, que há uma semana tem polemizado sobre a pandemia.

Tiago Leifert fala sobre Covid-19

Antes do bloco final de eliminação de Carla Diaz, Tiago Leifert falou sobre covid aos participantes do BBB21 que a pandemia está pior do que quando eles entraram na casa. O comunicador também disse que todos estão trabalhando e tomando todas as medidas e que inclusive as bolinhas do sorteio estão sendo higienizadas.

“A segunda onda veio realmente muito pesada. Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair dai e vai estar tudo bem, não é o caso. A gente ainda tá no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, as provas, e acham que está tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente continua trabalhando da mesma forma do ano passado, com várias restrições, com álcool, lavando a mão, máscara o tempo inteiro”, disse.

Participantes como Camilla de Lucas, Fiuk, Viih Tube e Juliette começaram a chorar. Leifert, então, percebeu a movimentação e tranquilizou os confinados. “Fiquem bem, a gente vai passar por tudo isso. Aí dentro vocês estão em um privilégio danado”, explicou.

Quebra de protocolo motivada por Sarah

Após sair do telão da sala de estar, Tiago Leifert falou sobre covid explicou ao público a medida que a produção do BBB21 tomou ao quebrar o protocolo sobre informações externas. Sem mencionar nomes, ele disse que ‘pessoas’ estavam com uma impressão diferente sobre a pandemia de Covid. Na última semana, Sarah tem polemizado sobre falas em relação a pandemia.

“Eles precisam saber, tinha algumas pessoas lá dentro com a impressão de que estava tudo bem, que estava melhorando. Estavam até fazendo algumas brincadeiras. Então agora a gente já deixou claro para eles que tem muita gente sim, doente. E você que está nos assistindo, se você puder, fique em casa, se cuida”, disse.

Sarah critica e debocha da Covid-19

Tiago Leifert fala sobre covid – Confinada no BBB21, Sarah já causou pelo menos três vezes ao externar suas opiniões sobre a pandemia de Covid-19 no Brasil. Na primeira ocasião, a sister revelou que quando estava em processo de seleção para participar do reality show, frequentava festas e registrava os momentos. A analista em marketing, inclusive, disse que a produção do Big Brother Brasil estranhou sua atitude.

“Quando eu fiz a entrevista, eles falaram: ‘a pandemia não existe para você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘oxi, eu não tô sentindo nada’”, contou ela, aos risos.

Em outra ocasião, Sarah pegou uma máscara que ficou dentro de sua mala do reality show e colocou no rosto. A sister zombou da Covid-19 e disse que usaria o material de proteção na edição em respeito as vítimas. “Vou entrar assim hoje no ao vivo, isso tá aqui desde o meu primeiro dia e aí eu não tirei (risos) Virou até piada pra gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa (…) Pensando nas vítimas do covid (risos)”, disse.

No mais recentemente, Sarah revelou que participou de uma festa de Réveillon 2021 e criticou o protocolo de segurança e saúde que evita a disseminação da doença. “Eu fui pra o Réveillon esse ano e era uma frescura da p*rra! Toda hora chegava polícia, todo mundo separado nas mesas, tinha que ficar com distanciamento. Era uma festa desse tamanho, pouca gente”, disse ela, na ocasião.