BBB21: veja que horas começa a festa do líder hoje (24/3)

Hoje, quarta-feira, 24 de março, dia de festa do líder, o BBB21 começará as 23h55. Diferente dos outros dias da semana, o programa não irá começar logo após a novela Amor de Mãe por conta do futebol, esse é o motivo para a edição de hoje começar bem mais tarde do que o habitual.

Segundo a programação oficial da TV Globo, a edição desta quarta-feira (24) terá apenas 15 minutos de exibição, terminando as 00h10 para a transmissão do Jornal da Globo.

O que tem hoje no BBB21?

Geralmente, nas quartas, o programa exibe um resumo da noite de eliminação, mostrando os principais momentos da madrugada pós paredão, além dos destaques do dia de quarta. Porém, como a edição de hoje será bem pequena por conta da exibição do futebol, é possível que nem tudo isso seja mostrado no programa, já que hoje é dia de festa.

O principal acontecimento desta quarta-feira (24) é a festa do líder Gilberto, que terá uma comemoração em sua homenagem no BBB21. Como o programa de hoje começará tarde, a liberação para a festa não acontecerá durante o ao vivo com Tiago Leifert, coisa que geralmente acontece, por isso a edição deve mostrar os primeiros momentos da festa já de forma editada.

Para assistir a festa do líder desde o começo e de forma completa, é necessário ter a assinatura do pay per view do BBB21 pela Globoplay ou sua TV por assinatura.

Leia também: irmãos? Web suspeita de Tiago Leifert e Mariana Ximenes

Como vai ser a festa do líder Gilberto?

Quando alguém ganha a liderança no Big Brother, a produção do reality show logo chama a sister ou brother no confessionário do BBB21 para conversar sobre os preparativos da festa do líder da semana.

Gilberto bateu um papo com Tiago Leifert e revelou tudo o que queria em sua festa no BBB21. Para a parte de bebidas, o pernambucano pediu energético e vodka com limão. No cardápio da noite, o desejo do doutorando em economia foi: “galinha à cabidela, baião de dois, maminha, coxinha, torta de chocolate, canjica e pão com mortadela”.

O figurino do brother será colorido e na playlist da festa do líder de hoje do BBB21 terá muito pop, como: Pablo Vittar, Ariana Grande, Beyonce. Porém a entrada do pernambucano na festa terá um teor mais dramático, ao som de uma canção do musical O Fantasma da Ópera.

Veja também:

Saiba mais sobre a festa de Gilberto no Big Brother

Pijama McDonald’s: veja como comprar peças

Juliette e Fiuk brigam após jogo da discórdia