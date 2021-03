BBB21: vaza áudio de Arthur em banheiro privativo

A internet foi à loucura com um pequeno deslize da produção do BBB21 na manhã desta segunda-feira (1º). Essa não é a primeira vez que ocorrem vazamentos por parte do programa. Vem entender o que rolou na casa.

Qual áudio vazou do Arthur?

Arthur, que disputa o paredão da próxima terça com Lumena e Projota, estava na sala conversando com Carla Diaz, que tentava anima-lo após o crossfiteiro receber seis votos da casa no último domingo. Durante a conversa, ele precisou ir ao banheiro. Porém, os espectadores do GloboPlay conseguiram ouvir um som estranho vindo de dentro da cabine e o vazamento do áudio logo tomou conta das redes sociais.

Os fãs do programa conseguiram identificar que o som vazado pela produção era de Arthur fazendo xixi. O fato logo repercutiu nas redes sociais e gerou reações diversas, entre risadas e nojo.

Não é a primeira vez que ocorrem vazamentos por parte da produção do BBB21. Na festa com o tema Amsterdam, o GloboPlay vazou uma imagem do staff arrumando a decoração e os preparativos da confraternização.

DEIXARAM O MICROFONE DO ARTHUR LIGADO ENQUANTO ELE TAVA FAZENDO XIXI KKKKKKKKKK O BARULHO#bbb21 — Aroba trouxa🏳️‍🌈🕵🏼‍♀️🌵🎓 (@giix_lindinha) March 1, 2021

Serio isso ? tem nojo de xixixi, Fale mal ou fale bem mas falem de Arthur .

O Caro não pode nem fazer xixi em paz 🙄🙄 — @mendes 🎮🦋 🎙 (@eumarciamendes1) March 1, 2021

apareceu no globoplay um áudio do arthur fazendo xixi, mano que cachoeira kkkkkkkkkkkkkkkkk — MYZERA (LILITH) (@sadderdazesz) March 1, 2021

Carla Diaz tenta animar Arthur após brother ser indicado ao quinto paredão do BBB21

A atriz Carla Diaz, affair de Arthur dentro do programa, conversou com o brother nesta manhã para tentar deixá-lo mais animado. Arthur foi indicado pela casa para compor o paredão da próxima terça (2), com seis votos. Ele perdeu a prova bate-e-volta para Rodolffo, que escapou da berlinda após ser indicado por Diaz por meio do Big Fone, que tocou na edição do último sábado do BBB21.

“Por mais que as pessoas tenham votado em você, tem que ter o mínimo de respeito”, disse a atriz. Magoado, Arthur rebateu dizendo os outros brothers estão fazendo média com ele e que se caso Projota for eliminado, Diaz seria a única pessoa que ainda falaria com ele.

Carla afirma que no jogo as coisas mudam muito rápido e Arthur rebate: “Para quem força a barra. Eu não. Ficar forçando intimidade com quem me quer mal?”. A conversa segue acalorada e a atriz pontua que, ao contrário de Arthur, Projota interage com as outras pessoas. Arthur se irrita e diz que perdeu sua única válvula de escape, que era a academia.

Diaz finaliza a discussão dizendo “Eu estou aqui tentando te ajudar e aí você fala dessa forma”.

Arthur passou a última madrugada muito chateado, chorou e, durante uma conversa com Projota, chegou a fazer ofensas ao participante Caio que, segundo ele, havia prometido lhe dar o anjo. Porém, durante a formação do paredão no domingo, o goiano declarou ao vivo que daria o anjo para Thaís. Entretanto, nessa semana, o anjo do BBB21 era autoimune.