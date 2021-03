BBB 21: Arthur se revolta com paredão e chama Caio de ‘perneta’

A formação do quinto paredão do BBB 21, no domingo (28), deixou as emoções à flor da pele na madrugada desta segunda-feira (1). Um questionamento de Tiago Leifert acabou gerando intriga na casa, Arthur ficou revoltado com Caio, acusou falsidade na conduta do brother e o xingou muito em papo com Projota.

Na web, a atitude do instrutor de crossfit de chamar o fazendeiro de ‘perneta’, por ter ser machucado durante a quarta prova do líder do BBB 21, deixou muita gente brava. Entenda a história:

Arthur xinga Caio e deixa web brava

Na área externa do BBB 21, Arthur conversou com Projota e mostrou estar revoltado com Caio. Segundo o instrutor de crossfit, o fazendeiro havia prometido que daria a imunidade do anjo para ele, no entanto, no momento da decisão, Caio acabou escolhendo Thaís. Não adiantou muita coisa, já que o anjo era autoimune e Tiago Leifert perguntou para Caio para quem iria a imunidade do anjo apenas para saber quem seria a escolha do brother, mas mesmo assim Arthur ficou bravo com o colega de confinamento.

“Zé buc*** do car****, tá na minha reta”, disse Arthur. “Quem? O Caio?”, quis saber Projota. O instrutor de crossfit continuou e disparou: “você está fo**** seu perneta de merda”. “Mano não fala isso entendeu”, reprovou o brother do BBB 21. “Você tem que acalmar com essas coisas de ânimo mano, acaba falando o que você não tem que falar”, aconselhou Projota. “Vai tomar no c*, agora ele tá se fazendo de coitado pros outros”, reclamou Arthur.

Na internet, o brother do BBB 21 foi bastante criticado por usar a palavra “perneta”. “Acabei de ver o Arthur usando o termo ‘perneta’ pra xingar o Caio! Ele sendo super capacitista ao xingar, dizendo que o próprio (Arthur) também tá com a mobilidade reduzida no braço, é cada uma viu gente”, reclamou a influenciadora digital Pequena Lo no Twitter.

O Arthur falando que o Caio é um perneta de merda 🗣🆘 #BBB21 pic.twitter.com/67f9z6TRv8 — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 1, 2021

Acabei de ver o Arthur usando o termo “perneta” pra xingar o Caio! Ele sendo super capacitista ao xingar, dizendo que o próprio (Arthur) também tá com a mobilidade reduzida no braço, é cada uma viu gente!!!!! #bbb21 — Lôzinhah (@_pequenalo) March 1, 2021

O que é capacitismo?

O termo é referente a discriminação de pessoas com deficiência. A palavra nasceu da ideia de que em uma sociedade como a nossa, pessoas sem deficiência são consideradas “normais”, enquanto deficientes possuem necessidade de correção, são consideradas “defeituosas”, ou são vistas como “casos de superação”.

Arthur está no paredão BBB 21

O anjo desta semana era autoimune, então mesmo se Caio tivesse Arthur como primeira escolha para a imunidade, o brother ainda não conseguiria escapar do paredão. Mais votado pela casa, somando 6 votos, Arthur é um dos emparedados da quinta berlinda da edição.