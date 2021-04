BBB21: veja como assistir o programa da Ana Clara

A ex-BBB e apresentadora Ana Clara ganhou seu próprio programa na Rede Globo. A terceira colocada do BBB18, que atualmente recebe e entrevista os eliminados da semana na “Rede BBB”, tem recebido muitos elogios dos internautas e até do diretor do reality, Boninho. Tamanho sucesso rendeu uma promoção para a ruiva, que agora vai ter mais espaço na grade da emissora.

Como assistir o programa da Ana Clara?

A nova atração, chamada Plantão BBB, irá ao ar de segunda a sexta no canal aberto da Rede Globo, logo após a exibição do Jornal Hoje, no período da tarde. O programa vai estrear no dia 5 de abril e deve durar até a final do reality.

Em um comunicado, a emissora informou que o programa vai mostrar “quem se deu bem e quem se deu mal no jogo da discórdia, as articulações da formação de paredão, o resultado das provas e da eliminação, as últimas tretas e todos os acontecimentos da casa mais vigiada do país”.

Ana Clara vai conversar todos os dias em seu programa com comentaristas e convidados especiais. “Os ‘especialistas’ no reality se unirão à apresentadora em um bate-papo descontraído, que vai levar a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais direto para as telas da TV Globo”, afirma a emissora.

Nas redes sociais, Ana Clara, que já fez parte do time de apresentadores do Video Show e desde 2019 apresenta a Rede BBB, comemorou a novidade: “A ALEGRIA!!!!!! VOCÊS NÃO MEDEM!!!!! ACABEI DE GANHAR MEU 1° PROGRAMA NA @RedeGlobo #PlantaoBBB #BBB21 #RedeBBB”, escreveu em sua conta no Twitter.

A ALEGRIA!!!!!! VOCÊS NÃO MEDEM!!!!! ACABEI DE GANHAR MEU 1° PROGRAMA NA @RedeGlobo #PlantaoBBB #BBB21 #RedeBBB — Ana Clara 🌶 (@anaclaraac) March 29, 2021

No dia 17 de março, Boninho usou suas redes sociais para elogiar o trabalho que Ana Clara vem fazendo na Rede BBB. “Essa menina está merecendo mais espaço. Está dominando, Ana Clara”, escreveu o big boss com emojis de palmas. Feliz com o elogio do diretor, a apresentadora respondeu: “Hehehe chefe, 3h da manhã e você me manda uma dessas? Como eu durmo agora? Obrigada”. Alguns dias depois, Boninho postou em suas redes que uma novidade estava chegando, com data marcada para o dia 5 de abril – muitos internautas especularam o que seria, mas ninguém previu um novo programa para Ana Clara.

Essa menina tá merecendo mais espaço 👏👏👏 tá dominando @anaclaraac pic.twitter.com/zOgY5BbB2Q — J.B. Oliveira (@boninho) March 17, 2021

Ana Clara ficou conhecida por participar do BBB18 ao lado de seu pai, Ayrton Lima. A dupla terminou o reality em terceiro lugar, ao lado de Kaysar e de Gleice Damasceno, a vencedora da edição.

