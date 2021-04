BBB21: veja que horas começa a festa do líder Arthur hoje (31/3)

Hoje, quarta-feira, 31 de março, dia de festa do líder, o BBB21 começará as 00h00. É comum que o programa inicie depois da transmissão da novela ou em algumas semanas, depois do futebol, mas o que causará que a edição desta quarta comece tão tarde é a sessão “Cinema Especial”, que exibirá o filme “Animais Fantásticos E Onde Habitam” a partir das 21h55.

Segundo a programação oficial da TV Globo, divulgada no site da emissora, a edição de hoje do BBB21 terá apenas 25 minutos no total.

Hoje tem festa do líder no BBB21

O principal acontecimento das quartas é a festa que acontece em homenagem ao participante que está na liderança da semana. Nesta semana assistiremos a comemoração de Arthur, que é líder pela segunda vez na temporada.

Além da festa do líder, a edição desta quarta-feira, apesar de pequena, exibirá os principais momentos da casa após a noite de eliminação, terça (30), que tirou Sarah do BBB21.

Como será a festa do líder Arthur?

O brother já ganhou uma festa em sua homenagem no confinamento, a segunda festa do líder do BBB21. Na primeira comemoração o tema escolhido pelo capixaba foi uma roda de samba, desta vez, Arthur optou que a festança tenha o seu tema relacionamento ao ambiente de trabalho do brother, o crossfit.

Como pedido especial, quando o líder da semana do BBB21 conversou com Tiago Leifert sobre os preparativos da festa, Arthur solicitou que a comemoração comece tocando a música “Muleque de vila” de Projota.

Como assistir a festa do líder ao vivo?

As festas do BBB21 duram muitas horas, o que obviamente não permite que elas sejam inteiramente transmitidas pelo programa ao vivo. O que geralmente se vê nas edições de quarta-feira são os primeiros momentos da comemoração, e na quinta-feira, o programa exibe o resumo da festa do líder. Mas há como assistir a comemoração inteira e ao vivo.

Se você quiser assistir a festa do líder Arthur de forma completa e em tempo real, é necessário ser assinante do pay per view. Você pode pagar o pacote mensal de R$ 22,90 da Globoplay, para poder acompanhar as câmeras do confinamento no seu celular, computador, tablet ou Smart TV, ou pode optar por um pacote oferecido do pay per view pela sua operadora de TV por assinatura. Dependendo da empresa, os valores para assistir o BBB21 na íntegra podem variar.

