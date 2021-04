Porcentagem dos eliminados BBB21: veja o ranking atualizado

A berlinda desta semana teve sua conclusão na noite de ontem, terça-feira (30), quando Sarah foi anunciada como a eliminada do nono paredão da edição. A sister deixou o programa em um paredão triplo ao lado de Juliette e Rodolffo, e assumiu a quinta posição na lista de maiores rejeições da temporada. Relembre qual foi a porcentagem dos eliminados BBB21 em cada paredão da edição:

Ranking de porcentagem dos eliminados BBB21

Karol Conká – 99,17%: a cantora saiu no quarto paredão da temporada e conquistou o recorde de maior rejeição da história para qualquer temporada ou versão do Big Brother.

a cantora saiu no quarto paredão da temporada e conquistou o recorde de maior rejeição da história para qualquer temporada ou versão do Big Brother. Nego Di – 98,76%: o humorista deixou o confinamento uma semana antes de Karol Conká e havia conquistado o recorde de maior rejeição do programa até a eliminação da dona do hit “Tombei”.

o humorista deixou o confinamento uma semana antes de Karol Conká e havia conquistado o recorde de maior rejeição do programa até a eliminação da dona do hit “Tombei”. Projota – 91,89%: amigo de Karol Conká e Nego Di no confinamento, a porcentagem do brother também entrou para as grandes rejeições do BBB21.

amigo de Karol Conká e Nego Di no confinamento, a porcentagem do brother também entrou para as grandes rejeições do BBB21. Kerline – 83,50%: a sister foi a primeira eliminada da temporada, a modelo disputou a permanência ao lado de Sarah e Rodolffo.

a sister foi a primeira eliminada da temporada, a modelo disputou a permanência ao lado de Sarah e Rodolffo. Sarah – 76.76% – Porcentagem dos eliminados BBB21: a mais recente eliminada, Sarah havia voltado de dois paredões, mas não resistiu a sua terceira berlinda.

a mais recente eliminada, Sarah havia voltado de dois paredões, mas não resistiu a sua terceira berlinda. Arcrebiano – 64,89%: o brother foi o segundo participante a deixar o programa.

o brother foi o segundo participante a deixar o programa. Lumena – 61,31%: a baiana saiu do BBB21 no quinto paredão com uma porcentagem menor que os eliminados anteriores.

a baiana saiu do BBB21 no quinto paredão com uma porcentagem menor que os eliminados anteriores. Porcentagem dos eliminados BBB21 – Carla Diaz – 44,46%: a sister tem a menor rejeição da temporada até agora.

Leia também: veja que horas começa a festa do líder Arthur hoje (31/3)

Paredão de ontem BBB21

Sarah foi a sister com mais votos para sair no paredão desta semana, o nono da temporada. A brasiliense recebeu 76,76% dos votos no paredão triplo em que disputou contra Juliette, que teve apenas 1,24% dos votos da berlinda, e Rodolffo, que somou 22%.

Veja também:

Brothers descobrem que Fiuk achava que sabonete era coletivo

Juliette chega aos 17 milhões, mas esconde número de Bolsonaro