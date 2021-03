BBB21: veja como foi o jogo da discórdia da semana

Na edição ao vivo desta segunda-feira (15), o jogo da discórdia fez com que os participantes arriscassem palpites de como o público tem acompanhado o BBB21. Tiago Leifert, apresentador do reality show, intrigou os participante. “Qual é a história que você vão contar pra gente?”. Veja como foi o jogo da discórdia.

Como foi o jogo da discórdia do BBB21?

No jogo da discórdia, os participantes tinham que escolher protagonistas, coadjuvantes e figurantes. Em conversa com os confinados do Big Brother Brasil, Tiago explicou o conceito de cada categoria.

“Protagonista é quem manda na história, que faz o jogo acontecer. Que erra e que acerta, mas que está em destaque. Coadjuvantes: eles orbitam em volta dos protagonistas, estão ali, servem de escada, mas são coadjuvantes. Figurantes: não têm nem fala coitadinhos, está só ali assistindo. Então, pensem que vocês vão contar essa historinha com toda a honestidade para nós hoje. Quem vocês acham que são os protagonistas desta edição, quem está carregando o BBB21 nas costas?”, disse.

Primeiramente, os emparedados da semana iniciaram a dinâmica. Pocah, que foi uma das mais votadas pela casa no confessionário, se colocou como protagonista. A cantora ainda colocou Carla Diaz e justificou que a atriz voltou de um paredão falso e de quebra disse que Arthur, affair da amiga, também é uma pessoa de destaque no reality show.

Projota definiu ele mesmo como protagonista e colocou Arthur e Gilberto como protagonistas. Por fim, Thaís disse que não se considera uma pessoa de destaque no BBB21, pois não é de causar confusão e nem tomou partido em uma polêmica na casa no reality show. A sister colocou Camilla de Lucas, Gilberto e Carla Diaz como personagens de destaques.

Veja como a casa jogou o jogo da discórdia

Pocah – Protagonistas: Pocah, Carla Diaz e Arthur/ Coadjuvantes: Gilberto, Projota, João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo, Caio, Fiuk/ Figurantes: Sarah

Projota – Protagonistas: Projota, Arthur e Gilberto/ Coadjuvantes: João Luiz, Camilla de Lucas, Juliette, Viih Tube, Rodolffo, Caio, Fiuk, Carla Diaz, Pocah, Sarah/ Figurantes: Thaís

Thaís – Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto/ Coadjuvantes: Thaís, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Arthur, Pocah, Sarah, Juliette, Projota/ Figurantes: Rodolffo e Caio

Camilla de Lucas – Protagonistas: Camilla de Lucas, Carla Diaz e Gilberto/ Coadjuvantes: Thaís, Projota, João Luiz, Viih Tube, Fiuk, Pocah, Sarah, Arthur, Juliette/ Figurantes: Caio e Rodolffo

Rodolffo – Protagonistas: Projota, Carla Diaz e Gilberto/ Coadjuvantes: Rodolffo, João Luiz, Fiuk, Arthur, Viih Tube, Caio, Pocah, Sarah, Camilla de Lucas, Juliette/ Figurantes: Thaís

Caio – Protagonistas: Caio, Projota e Gilberto/ Coadjuvantes: Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Pocah, Rodolffo, Camilla de Lucas, Carla Diaz/ Figurantes: Thaís

Viih Tube – Protagonistas – Camilla de Lucas, Juliette e Carla Diaz/ Coadjuvantes: Viih Tube, Projota, Sarah, Pocah, João Luiz, Gilberto, Thaís, Arthur e Fiuk/ Figurantes: Caio e Rodolffo

Fiuk – Protagonistas – Fiuk, Sarah e Gilberto/ Coadjuvantes: Arthur, Projota, Juliette, Carla Diaz, João Luiz, Rodolffo, Pocah, Thaís, Camilla de Lucas, Caio/ Figurantes: Viih Tube

Carla Diaz – Protagonistas: Carla Diaz, Arthur, Gilberto/ Coadjuvantes: Todos os outros brothers/ Figurantes: “Acredito que todo mundo acabou sendo figurante da trama de alguém aqui, inclusive eu”

João Luiz – Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla Diaz/ Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Thaís/ Figurantes: Rodolffo e Pocah

Sarah – Protagonistas: Projota, Gilberto e Carla/ Coadjuvantes: Caio, Fiuk, João Luiz, Arthur, Juliette, Viih Tube, Sarah, Camilla de Lucas e Rodolffo/ Figurantes: Pocah e Thaís

Juliette – Protagonistas: Juliette, Camilla de Lucas e Gilberto/ Coadjuvantes: Projota, Carla Diaz, Caio, João Luiz, Rodolffo, Sarah, Arthur/ Figurantes: Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk

Gilberto – Protagonistas: Gilberto, Projota e Carla Diaz/ Coadjuvantes: Juliette, Fiuk, Camilla de Lucas, Caio, João Luiz, Rodolffo, Sarah, Arthur e Thaís/ Figurantes: Viih Tube e Pocah

Arthur – Protagonistas: Arthur, Projota e Carla Diaz/ Coadjuvantes: Juliette, Caio, João Luiz, Fiuk, Rodolffo, Gilberto, Camilla de Lucas, Viih Tube, Pocah e Sarah/ Figurantes: Thaís