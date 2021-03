BBB21: veja como será a festa do líder João Luiz hoje (03/03)

Hoje é dia de diversão no BBB21! Depois de uma semana agitada na casa, os brothers vão poder curtir a noite de quarta-feira com muita música, comidas e bebidas na festa do líder João Luiz. O professor de geografia ganhou a liderança na última quinta e vai poder escolher o tema, a playlist e o cardápio da confraternização.

A edição desta quarta-feira do BBB21 está programa para às 23h, logo após a exibição das novelas A Força do Querer e Amor de Mãe. Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Globo ou na plataforma de streaming GloboPlay.

Como será a festa do líder João Luiz do BBB21?

João havia escolhido o tema anos 80, mas após uma conversa com o apresentador Thiago Leifert, o tema mudou para “ambiente de professor”. Ele contou para Camilla de Lucas que essa ideia foi da produção do BBB21 e amiga se frustrou: “Eu pensei que a gente pudesse escolher”.

Apesar da mudança, ele ainda pode escolher outros itens da festa. João pediu pizza, hambúrguer e outras comidas “fáceis” para comer na pista de dança. Ele também optou por bolo de chocolate, cajuzinho e bicho de pé. Leifert garantiu que eles vão tocar músicas dos anos 80 e 70, escolhidas por João.

O que esperar da festa de hoje?

Na sexta-feira passada, João estava conversando com os outros brothers no quarto colorido e não quis dar nenhuma pista sobre a sua festa. Sarah brincou: “O João contou para o Brasil inteiro, só não para gente. Acho injusto o Brasil todo saber, menos a gente”.

O participante já é conhecido pelo público por dançar muito nas festas. O professor diverte os fãs do programa nas redes sociais e já até protagonizou uma batalha de dança com Gilberto ao som de Toxic, da cantora americana Britney Spears.

Duas gays dançando Toxic era tudo que a gente pediu SIM O João caindo, disfarçando e o Gilberto se jogando no chão pra disfarçar junto KKKKKK, SORORIDADE IRMÃS #BBB21 pic.twitter.com/KZgdXwFdSj — Doug.__ ⃝⃒⃤🌎🏀🎓⭐ (@Underdougf) February 4, 2021

Sou muito o João nas festas, na pista enquanto as pessoas bebem e comem, tô lá dançando só #BBB21 — bailarina estressadinha🌹 (@kahbezerraa) February 27, 2021

GENTE EU AMO JOÃO DANÇANDO 90% eu #bbb21 — Inara (@inaraslv7) February 27, 2021

Quería ir pra una festa com o João, ele sempre tá “dançando” 🤣 #BBB21 — Candela (@candemarmol_) February 27, 2021

Além disso, o público espera ver mais desdobramentos das intrigas dessa semana, como a de Caio e Carla Diaz, e de João Luiz com Projota. O clima esquentou entre os confinados após o jogo da discórdia da última segunda-feira, em que a atriz e o rapper receberam plaquinhas de ‘hipócrita’ e ‘duas caras’ dos colegas.

Como foram as outras festas do líder do BBB21?

Desde o ano passado, o líder da semana ganha uma festa tematizada à sua escolha. Nesta edição, já tivemos as festas de Nego Di, Arthur, Karol Conká e Sarah.

Primeiro líder do BBB21, Nego Di pediu um churrascão. A decoração lembrava um barbearia, remetendo ao antigo trabalho do humorista, e também contava com roleta de prendas e uma mini quadra de basquete. Na playlist, muito pagode e samba.

Também foi na festa de Nego Di que rolaram os primeiros beijos da edição, entre Fiuk e Thais, e Karol e Arcrebiano.

Com o tema ‘roda de samba’, os brothers receberam instrumentos musicais e fizeram sua própria rodinha de música ao vivo na festa de Arthur. Projota, Pocah, Karol Conká e Fiuk cantaram alguns dos maiores sucessos de suas carreiras e outras faixas muito conhecidas pelo público.

Foi também na festa do crossfiteiro que finalmente rolou o primeiro beijo entre ele e Carla Diz, após algumas flechadas via aplicativo de namoro.

“Eu me senti com 13 anos” disse a atriz após o beijo.

Já a terceira líder da edição, Karol Conká, escolheu o tema ‘alienígenas’. Com decoração de temática extraterrestre, a cantora vestiu uma roupa toda prata e escolheu hip pop e pop para a sua playlist.

A última festa do líder foi a de Sarah. Assim como a de João, quem escolheu o tema foi a produção, que optou por ‘Los Angeles’, cidade em que Sarah morou. Parte da decoração, os brothers se divertiram com a limousine estacionada no jardim.

