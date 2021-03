BBB21: veja que horas começa a festa do líder hoje (3/3)

Hoje, quarta-feira, 3 de março, o BBB21 começará as 23h00, segundo a programação oficial divulgada pelo canal. Hoje é dia de comemoração! Além da festa do líder João, confira o que mais vai rolar na edição desta noite do reality show da TV Globo.

O que tem hoje no BBB21?

As edições de quarta não costumam ser compridas, mas exibem uma retrospectiva do dia anterior, já que as noites de eliminação são essenciais para o resto da semana dos brothers, além disso, é mostrado os destaques da madrugada pós paredão e os principais acontecimentos do dia dos participantes.

Quarta-feira também é dia de festa do líder! A comemoração marca o fim da liderança do chefão da semana e é o dia mais esperado por quem está no poder, já que serve como homenagem ao brother ou sister que venceu a prova pela liderança, com fotos do participante espalhadas pela área externa do confinamento. A festança pode começar no programa ao vivo, após a autorização de Tiago Leifert, ou iniciar um pouco antes e ter seus primeiros minutos exibidos antes da edição do dia terminar. Hoje a festa do líder do BBB21 será de João.

Leia também: veja fotos dos participantes que já fizeram harmonização facial

Qual o tema da festa do líder de João?

O tema que inicialmente João queria para sua festa era “Anos 80”, porém a produção do BBB21 sugeriu ao brother que a comemoração tivesse um tema parecido com a profissão do confinado, que dá aulas de geografia. Com isso, ficou decidido que a festa do líder de hoje será “Ambiente do Professor”.

- PUBLICIDADE -

A produção do BBB21 prometeu ao brother que a playlist da comemoração será com hits dos anos 80 e atendeu os pedidos de João em relação ao cardápio da noite.

Paredão de ontem BBB21

A edição relembrará como foi a quinta berlinda da temporada, que marcou a saída de Lumena da casa. A baiana recebeu 61,31% em uma paredão ao lado de Projota, que somou 37,07%, e Arthur, que teve apenas 1,62% dos votos do público do reality show.

Veja também:

Karol Conká agradece perdão do público

Boninho se arrependeu de selecionar Thaís? Veja o que ele disse

- PUBLICIDADE -

Taróloga revela quem vai ser o campeão do Big Brother Brasil