BBB21: João muda tema da festa do líder por pressão da produção

Na tarde desta sexta-feira (26), João Luiz foi chamado ao confessionário do BBB21 para escolher os detalhes da sua festa do líder. O brother chegou decidido de que queria ter um evento com o tema ‘Anos 80’, mas a produção sugeriu que ele fizesse a uma festa com o tema ‘Ambiente do Professor’.

Normalmente, o líder da semana escolhe o tema e todos os detalhes do seu evento. Percebendo que João ficou visivelmente insatisfeito por não poder escolher todos os detalhes, Tiago Leifert, apresentador do programa, disse que a playlist da comemoração teria músicas dos anos 80.

Além disso, João foi orientado a escolher todo o cardápio da festa. Dentre as comidas escolhidas pelo professor de geografia, a pizza, hambúrguer, bolo de chocolate, bicho de pé, brigadeiro e cajuzinho.

Que dia é a festa do líder do BBB21?

A festa do líder João já tem data para acontecer na casa mais vigiada do Brasil. O evento está marcado para a noite da próxima quarta-feira (3) durante a edição ao vivo do BBB21. João receberá um figurino exclusivo enviado pela produção do reality show.

Os integrantes da xepa, que devem seguir um cardápio restrito por causa das regras do confinamento, poderão participar da festa e aproveitar todos os pratos do evento.

Como assistir a festa?

Para assistir a festa do líder João Luiz é preciso ser assinante do pay-per-view do reality show na TV a cabo. Os valores variam de acordo com cada operadora. O programa também pode ser assistido 24 horas por dia através do Globoplay, plataforma de streaming da Globo. As mensais custam R$ 22,90.

A festa terá início por volta das 22h30 e terá seus primeiros minutos exibidos pela TV Globo ao vivo, apresentada por Tiago Leifert.