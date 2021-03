BBB21: veja fotos da mansão luxuosa do Rodolffo em Goiânia

Antes de entrar no BBB21, Rodolffo já ostentava uma vida de luxo nas redes sociais. O cantor sertanejo, que faz dupla com Israel, não economiza nos cliques para mostrar seus bens – que incluem uma BMW avaliada em mais de R$250 mil e uma mansão luxuosa em Goiânia. Com a participação do goiano no reality, os fãs do programa começaram a especular tudo sobre a vida do cantor e, lembraram, inclusive, que ele foi casado com a ex-BBB Rafa Kalimann. Veja abaixo algumas fotos da mansão do Rodolffo e saiba mais sobre a trajetória do cantor.

Fotos da mansão do Rodolffo

Junto a Israel, o cantor possui uma carreira sólida na música sertaneja há mais de 25 anos. Os dois trabalham juntos desde a infância, mas foi em 2011 que a dupla, de fato, começou a ganhar espaço na cena musical e nas rádios brasileiras.

Nas redes sociais, Rodolffo não esconde os bens conquistados ao longo da carreira. De acordo com informações do UOL, a mansão do cantor está localizada em um dos mais requintados condomínios de Goiânia. Ainda de acordo com o portal, o lar do sertanejo conta com uma enorme área de lazer, piscina, campo de futebol, churrasqueira, fogão à lenha e hidromassagem. Veja as fotos abaixo.

Rodolffo já foi casado com Rafa Kalimann

Para quem não sabe, o sertanejo já foi casado com Rafa Kalimann, participante do BBB20. Os dois se casaram em 2016, em uma cerimônia realizada no Ceará.

No entanto, o matrimônio durou pouco: o casal se separou em julho de 2018, após a influenciadora descobrir traições por parte do marido. Na ocasião, a mãe de Rafa, Genilda Fernandes, deu entrevista ao colunista Leo Dias, e afirmou que “a Rafa sempre lutou pelos dois, passou por cima das traições do Rodolffo, porque ele prometia melhorar. Mas cansou, deixou ele continuar morando na casa que ela paga até ele se organizar. Ela não se importa de ele ficar com outras mulheres, até porque ele já fazia isso mesmo estando com ela”.

Apesar do término conturbado, os dois mantém uma relação amigável até hoje. Inclusive, antes da influenciadora se mudar para o Rio de Janeiro, ela continuava sendo vizinha do ex-marido.

