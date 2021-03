Quem sai hoje do BBB21? Boninho dá spoiler de votação

A edição desta terça-feira do BBB21 nem começou, mas já está rolando fogo no parquinho! Enquanto a votação segue acontecendo, Boninho, o diretor do programa, postou um vídeo dando um pequeno spoiler do que deve acontecer hoje a noite. Quem sai hoje do BBB21? Veja o que o big boss falou.

Boninho afirma que votação está acirrada

Em vídeo postado nas redes sociais, o chefão da Globo mostra um pouco dos bastidores do reality. “Gente, já mostrei pra vocês nosso cantinho?” pergunta, enquanto mostra as dezenas de câmeras que monitoram o BBB21.

Sobre a votação, o big boss revela: “O bicho está pegando! A votação está curtinha.”

Quem sai hoje do BBB21? Veja a parcial da enquete

Segundo a enquete do DCI, quem sai deve deixar a casa mais vigiada do Brasil é Rodolffo, com 53.60% dos votos. Assim como Boninho disse, os números estão acirrados. Carla vem logo atrás, em segundo lugar, com 45.33%. O único emparedado que não corre riscos nesta berlinda é Fiuk, que fica na lanterna com apenas 2.87% dos votos. A enquete segue aberta para opinião do público.

Nesta semana, Rodolffo foi indicado pelo líder Gilberto. Carla e Fiuk foram emparedados através da prova do líder. Pela regra, a dupla que desistisse primeiro da prova de resistência estaria no paredão. Caio e Juliette foram os mais votados da casa, e Gil indicou Caio aparedão pelo voto de minerva.

Caio, Carla e Fiuk disputaram a prova bate e volta, e o fazendo levou a melhor, escapando da berlinda. Agora, os dois, junto a Rodolffo, disputam a preferência do público e um deles deixará o programa hoje.

Gshow votação BBB21

Para votar no paredão desta semana, basta acessar ao site do Gshow. O portal irá pedir um cadastro, gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Depois, é só clicar sobre o participante escolhido, fazer a verificação do ‘não sou um roubo’ e confirmar o voto. Em alguns segundos, o voto será validado. O usuário pode votar quantas vezes desejar.

Veja também:

BBB21: Juliette e Fiuk brigam após jogo da discórdia

BBB21: veja que horas começa a eliminação de hoje