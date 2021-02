BBB21: festa de hoje tem show do Thiaguinho; veja horário

A festa semanal do BBB21 acontece nesta sexta-feira (26). Para começar a noite, os brothers vão se animar com a apresentação de Thiaguinho no programa. O cantor já confirmou sua presença nas redes sociais e promete agitar a casa.

Os participantes vão poder relaxar antes de mais um paredão ser formado no reality. Além disso, o Big Fone vai tocar neste sábado (27).

Thiaguinho vai cantar no BBB21

Thiaguinho vai ser a atração principal da festa no BBB21. O cantor anunciou sua participação nas redes sociais e mostrou estar animado para levar seu pago para a casa mais vigiada do Brasil.

“Hoje o PAGODJÉ é na casa do BBB e no Brasil todo dando aquela espiadinha!. Quero ver todo mundo assistindo junto!”, escreveu ele, no Instagram.

Vale lembrar que o cantor já esteve no programa em outras edições. No BBB20, Thiaguinho cantou na festa Top 10. Porém, o show foi à distância e transmitido por um telão por causa do começo da quarentena. Assim como ele, outros artistas também não estiveram presencialmente no programa.

Que horas começa a festa de hoje no BBB?

- PUBLICIDADE -

A festa do BBB21 nesta sexta-feira (26) começa às 22:55 depois de Tiago Leifert aparecer para o público de casa. Na casa mais vigiada do Brasil, os brothers vão poder se jogar no pagode com a estrutura que será feita no jardim. Hoje o programa terá início após a novela A Força do Querer, segundo a programação da Globo.

Na última semana, quem animou os participantes foi a cantora Daniela Mercury. Além da artista, o DJ Alok e Os Barões da Pisadinha também já passaram pelo BBB21, sendo os primeiros a se apresentar para os brothers nos estúdios da Globo.

Como foi a última festa da líder, Sarah, no BBB21?

Sarah foi a última líder do BBB21 e a festa da sister aconteceu na segunda-feira (22). O evento teve como tema ‘Los Angeles’ e foi agitado. Luxuosa, a comemoração da líder contou até com uma limusine no meio da área externa da casa.

Como o BBB21 não vive só de tretas, Fiuk e Thais se beijaram de novo, levando um pouco de romance para dentro da casa que vive com ‘fogo no parquinho’. Para o cantor, eles deram apenas um “selinho de amigo”.

Ainda por lá, Karol Conka, que ainda estava na casa, teve uma discussão com Camilla de Lucas. As duas já vinham trocando farpas antes da festa. Também no evento, Pocah desmaiou e teve que ser socorrida às pressas.

Mas depois da pequena briga, os brothers dançaram no meio da pista ao som de Don’t Star Now de Dua Lipa, canção que ficou eternizada com Manu Gavassi dançando no BBB20. Em sincronia, todos dançaram o ‘tamborzim’ que fez sucesso na edição anterior.

BBB21: Caio vence a Prova do Anjo; saiba quem ganhou o Castigo do Monstro

- PUBLICIDADE -

BBB21: Pocah é vetada de prova do anjo e surta com programa