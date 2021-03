BBB21: Juliette vira protagonista do jogo da discórdia

Como foi o jogo da discórdia no BBB21? Na edição desta segunda-feira (22/3), a dinâmica que coloca ‘fogo do parquinho’ na casa mais vigiada do Brasil fez os participantes se posicionarem no jogo. A brincadeira ainda deu um carro 0KM para um competidor do reality show apresentado por Tiago Leifert na Globo.

Jogo da discórdia do BBB21?

O jogo da discórdia da semana no BBB21 obrigou os participantes a distribuir adjetivos para seus concorrentes. Cada competidor se posicionou atrás de uma placa com funções do carro da marca patrocinada. Por vez, cada um tinha que retirar uma placa dentro de uma caixa e entregar o adjetivo sorteado para um corrente. Logo em seguida, trocar dois participantes de placas.

Antes do jogo ter sido iniciado, Tiago Leifert, apresentador do BBB21 informou ao público que as placas conectividade e design robusto levavam dois participantes para a segunda fase da prova. Viih Tube e Pocah se deram bem e disputaram o carro em uma dinâmica de sorte.

Prova de sorte – na dinâmica, foram disponibilizadas 4 chaves numeradas, sendo que uma ligava o carro automaticamente. Antes disso, um sorteio foi feito para definir a ordem de jogada. Pocah foi a primeira a jogar. A sister escolheu a chave de número 4 e não conseguiu ligar o veículo. Já Viih escolheu a de número 2 e também não conseguiu. Na última rodada, a cantora escolheu a 3 e ganhou o carro.

Veja como a casa jogou o jogo da discórdia

Durante o jogo da discórdia, Juliette foi a participante que mais recebeu adjetivos negativos de seus concorrentes. Sarah, por exemplo, deu a placa de sem noção para a advogada e maquiadora, após ter votado nela no confessionário na formação do último paredão.

Fiuk escolhe o adjetivo POSSESSIVA para Juliette

Caio escolhe o adjetivo CONFUSO para Gilberto

Arthur escolhe o adjetivo IRÔNICA para Juliette

Thaís escolhe o adjetivo PREGUIÇOSO para Rodolffo

Gilberto escolhe o adjetivo SENSUAL para Sarah

Viih Tube escolhe o adjetivo AMBICIOSA para Camilla de Lucas

Juliette escolhe o adjetivo ESPERTO para João Luiz

Camilla de Lucas escolhe o adjetivo DRAMÁTICA para Thaís

Sarah escolhe o adjetivo SEM NOÇÃO para Juliette

João Luiz escolhe o adjetivo CIUMENTO para Arthur

Rodolffo escolhe o adjetivo FRÁGIL para Juliette

Carla Diaz escolhe o adjetivo BARRAQUEIRO para Gilberto