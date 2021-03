BBB21: Karol Conká ganhará documentário no Globoplay

Nem tudo está perdido! Após ser rejeitada do BBB21 com 99,17% dos votos do público em um paredão triplo, Karol Conká ganhará um documentário no Globoplay pra chamar de seu. Segundo Fabiana Bruno, responsável pela carreira da artista, as gravações já começaram.

Como será o documentário de Karol Conká?

Em entrevista ao jornal O Globo, Bruno disse que as gravações do documentário de Karol estão a todo vapor. A série vai contar a história da cantora antes da fama até se tornar rejeitada do BBB21 com recorde de votos. “Têm sido dias intensos de filmagens, e o time da Globo tem explorado diversas facetas da Karol, desde sua história de vida antes do ‘BBB’ até como está acontecendo esse processo e esse enfrentamento dela com todas as questões que a fizeram ter os comportamentos que teve dentro da casa”.

O documentário da artista ainda segue sem nome e data de lançamento definidos, mas entre os temas que serão abordados, a música, família, criatividade e referência da moda e o Big Brother Brasil.

Uma nova Karol Conká

A empresária de Conká também revelou como foi os bastidores da aceitação da famosa após ser rejeitada do Big Brother Brasil. “Minha primeira pergunta pra Karol, depois que ela saiu, foi se ela tinha consciência do que aconteceu e se ela queria cuidar disso. Assim que ela respondeu que sim, partimos desse lugar: da Karol querer ser uma pessoa melhor, um processo para o qual buscamos ajuda profissional, que leve à compreensão de que todos temos luzes e sombras, e que não gostamos de muitas sombras nossas, mas a forma de lidar com elas é olhando de frente e cuidar delas”.

Rejeição do BBB21

A rapper foi eliminada do BBB21 no último dia 23 de fevereiro com 99,17% dos votos em um paredão contra Arthur e Gilberto. Na ocasião, o público não perdoou a artista por conta do comportamento polêmico na casa mais vigiada do Brasil. Entre as ações de Karol, xingamentos, gritos, ameaça de tortura psicológica contra Lucas Penteado e até acusação de xenofobia contra Juliette.

Reconstrução de imagem

Desde que foi rejeitada pelo público, curiosamente Karol Conká passou a ter oportunidades de se redimir de suas atitudes no BBB21. Diferente de outros eliminados, a sister teve cerca de 2 minutos até entrar no palco para conversar com Tiago Leifert sobre sua passagem pelo reality show.

A rapper também participou do Domingão do Faustão e ganhou matéria especial no Fantástico, agenda que não estava prevista para os eliminados do reality show.