BBB21: veja quem recebeu o castigo do monstro hoje

Caio venceu a prova e se tornou o Anjo da semana do BBB21 nesta sexta-feira (12). O fazendeiro conseguiu cumprir o percurso do jogo em menos tempo e ultrapassou os demais colegas. Após ganhar a prova, ele precisou escolher duas pessoas o “Castigo do Monstro” da semana.

Quem está no castigo do Monstro do BBB21?

Assim que Tiago Leifert informou sobre sua vitória, Caio destinou o castigo do monstro para Fiuk e Camilla de Lucas no BBB21. Os dois tiveram que vestir as fantasias de baralhos de cartas, a sister ficou com a dama de copas e o cantor com a de valete.

Como mandam as regras do programa, cada um perdeu o total de 300 estalecas. Quando se vai para o castigo do monstro, o participante deve sair da cozinha Vip e ir direto para a Xepa. Como os dois já estavam na Xepa apenas perderam a moeda da casa.

Fiuk recebe punição por fumar com fantasia

Depois que vestiram a fantasia, Fiuk e Camilla foram cumprir o castigo. Na área externa da casa, eles deveriam ficar um tempo em cona de um palanque até o final da música.

Porém, logo que chegaram, Fiuk foi penalizado pela produção do BBB21. O cantor decidiu fumar na varanda, mas logo que a música tocou e eles foram cumprir o brother ainda estava com o cigarro nas mãos. “Atenção, penalizado, sem cigarro”, informou a produção.

Surpreso, Fiuk reclamou: “Pô, produção, isso não foi falado”, alegou ele, mas continuaram a cumprir o castigo. Imediatamente os colegas tiraram o cigarro do cantor.

daqui a pouco o ministério da saúde vai colocar uma foto do fiuk nas embalagens de cigarro #bbb21 pic.twitter.com/6xUNgGTFYr — lucas paiva; modo #BBB21 (@paiva) February 12, 2021

Fiuk chora após receber castigo do monstro no BBB21

O cantor foi indicado ao monstro pela primeira vez e sua reação não foi das melhores. Ao entrar para o quarto colorido do BBB21, ele passou um tempo sozinho e caiu no choro. Momentos depois, Thais, Camilla de Lucas e Carla Diaz entraram no quarto e ele revelou o motivo para o choro.

Segundo o ator, ele ficou chocado com a escolha de Caio. “Ele nem pensou”, lamentou o filho de Fábio Jr. Para confortar, Camilla disse que também não esperava, e que até torceu pelo fazendeiro. Depois Karol Conka entrou no quarto e disse para ele “não levar para o pessoal”.

gente eu to com dó REAL do Fiuk gente, tá chorando pq levou o monstro pic.twitter.com/8f7gZ0z35K — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) February 12, 2021

Como foi a prova do Anjo?

A prova do Anjo no BBB21 contou com oito participantes que foram sorteados para participar. Foram eles: Gilberto, Sarah, Viih Tube, Projota, Lumena e Fiuk. Pocah, Juliette, Carla Diaz, Rodolffo, Nego Di, Karol Conka, Arthur e Camilla de Lucas ficaram de fora da competição.

Com os jogadores no espaço da prova do Anjo do BBB21, Tiago Leifert informou as regras. “É um circuito de habilidade e velocidade. A direita de vocês tem um card, vocês vão ter que encontrar no circuito esse card e aí sim terminar o circuito e apertar o botão vermelho. Quem apertar mais rápido é o novo Anjo”, disse o apresentador.

Confira o tempo de cada um na prova:

Projota: 89 segundos.

João Luiz: 118 segundos.

Viih Tube: 115 segundos.

Sarah: 154 segundos.

Fiuk foi eliminado depois de descumprir uma das regras.

Caio: 78 segundos.

Gilberto: 123 segundos.

Lumena foi desclassificada por pisar fora do circuito.

