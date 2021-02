BBB 21: Karol Conká já sabe quem vai indicar; veja a madrugada na casa

A noite de quinta-feira (11) foi marcada pela terceira prova do líder da edição, uma disputa de sorte vencida por Karol Conká. Na madrugada de sexta-feira (12) o quarto do líder foi liberado e a sister pôde fazer sua estreia no cômodo. Karol mostrou fotos da família para os colegas de confinamento e foi coroada líder da semana. Além do momento de alegria, a cantora também pensou em jogo e conversou com os colegas sobre suas possíveis indicações ao paredão da semana, formado no próximo domingo (14). Vetado da prova pela liderança, Fiuk mostrou estar bastante chateado e bravo com Arthur. Confira os destaques da madrugada no resumo do BBB 21.

Resumo BBB 21

Vencedora da prova pela liderança desta terceira semana de reality show, Karol foi coroada líder desta semana do BBB21. A sister pôde entrar no quarto reservado a quem vence a disputa na madrugada de sexta (12) e mostrou as fotos da família para os colegas de confinamento.

Quando foi receber sua coroa e cetro, muitos participantes não estavam no vidro do quarto para assistir ao momento, o que não agradou a sister. “Primeira mulher líder da casa e a mulherada não está nem aí. O nome disso é recalque, mas na verdade, eu nem queria todo mundo aqui, porque é um bando de invejoso. É um bando de falso”, disparou. Mais tarde, depois do momento de coroação, os brothers apareceram na janela e a dona do hit “Tombei” mostrou as fotos da família para os colegas.

Alvos de Karol como líder desta semana

Também no resumo do BBB 21 da madrugada: assim que começou sua liderança, Karol já conversou com alguns aliados sobre quem colocará no paredão. A cantora citou Camilla de Lucas como uma opção de voto: “eu botaria a Camilla mais por um susto, porque eu sei que ela não sairia”. “Mas aí se vota na pessoa, mas não quer que ela saia, é estranho”, observou Lumena.

Em outro momento, Karol conversou novamente sobre o assunto, dessa vez com Pocah e Nego Di presentes e citou o nome de Sarah: “ela tem alguma implicância com a Pocah e eles ficam trocando figurinha, e ele, não vou chamar o Gil de falso, vou chamar de jogador…”. “Ela está muito bem comigo agora”, observou a dona do hit “Não sou obrigada”. “Mas ela está muito bem com todo mundo, porque ela não quer ser votada”, avaliou Lumena. “Eu votaria nela”, afirmou Karol Conká.

Fiuk chorou após veto

Para finalizar o resumo do BBB 21 da madrugada: Fiuk não ficou feliz com o veto de Arthur, que impediu o cantor de participar da prova do líder da semana. “A falsidade a gente encontra por aqui”, comentou em papo com Lumena. Mais tarde, o brother foi para a área externa e chorou sozinho.

