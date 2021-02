BBB21: Caio vence a prova do Anjo e coloca Camilla e Fiuk no monstro

Caio venceu a prova do anjo na tarde desta sexta-feira, 12/02, no BBB21 e terá o poder de imunizar um brother no domingo, 14. A disputa envolvia um circuito de habilidade e velocidade, e o fazendeiro levou a melhor com o menor tempo de percurso.

Em uma decisão pouco previsível, o brother deu o castigo do monstro para Fiuk e Camilla de Lucas, que também perderam 300 estalecas cada.

Como foi a prova do anjo do BBB21?

Para a prova do anjo de hoje, foi realizado um sorteio e oito brothers participaram da prova: Gilberto, Sarah, Viih Tube, Projota, Lumena e Fiuk – os últimos dois desclassificados.

Pocah, Juliette, Carla Diaz, Rodolffo, Nego Di, Karol Conka, Arthur e Camilla de Lucas ficaram de fora da competição.

Após o sorteio, os oito jogadores se direcionaram ao espaço para a prova do Anjo do BBB21 e Tiago Leifert deu as regras. Quem vence a disputa recebe um almoço e especial, independente se estiver na xepa ou na cozinha vip, além disso, a pessoa pode imunizar um dos colegas do paredão e também pode indicar duas pessoas ao castigo do monstro.

“É um circuito de habilidade e velocidade. A direita de vocês tem um card, vocês vão ter que encontrar no circuito esse card e aí sim terminar o circuito e apertar o botão vermelho. Quem apertar mais rápido é o novo Anjo”, contou. Para realizar a prova eles tiveram um equipamento de segurança. O vencedor serio o mais rápido a completar o percurso. Nenhum deles podia saber o tempo de prova um do outro.

Projota foi o primeiro a jogar e realizou a prova em 89 segundos. Já em seguida, João tinha a missão de passar o cantor, mas fez o percurso em 118 segundos.

Viih Tube conseguiu fazer a prova em 115 segundos. Sarah realizou a prova em 154 segundos. Gilberto fez em 123 segundos.

Por quebrar uma das regras, Fiuk foi eliminado assim que começou a disputa no BBB21. Ele não seguiu as setas e foi desclassificado. Lumena fez o percurso, mas saiu da pista e foi eliminada assim como Fiuk.

Veja a classificação em ordem de participação:

Projota: 89 segundos.

João Luiz: 118 segundos.

Viih Tube: 115 segundos.

Sarah: 154 segundos.

Fiuk foi eliminado após não cumprir as regras da dinâmica.

Caio: 78 segundos.

Gilberto: 123 segundos.

Lumena foi eliminada após pisar fora do circuito.

Veja a prova do anjo de Caio:

Caio fez rápida a prova do anjo pois é caloteiro e está treinado a fugir de agiota e cobrador #BBB21 pic.twitter.com/CBT3DQ1lBk — PEDRAO modo #BBB21 (@Itspedrito) February 12, 2021

Quem Caio colocou no castigo do Monstro

Como Anjo da semana, Caio decidiu dar o colar de monstro para Camilla e Fiuk cumprirem o castigo do Monstro. Sendo assim, os dois tiveram que colocar a fantasia de cartas de baralhos. Além disso, cada um deles perdeu 300 estalecas e ambos estavam na xepa.

Depois de receber o castigo, o filho de Fábio Jr chorou e ficou irritado com Caio. No quarto colorido, ele precisou ser consolado por Carla. Os dois vão poder tirar a fantasia no domingo (14) antes da formação do paredão.

