BBB21: veja que horas começa a prova do líder hoje (4/3)

A semana no BBB21 começa hoje. Nesta quinta-feira (4/3) os brothers e sisters vão encarar mais uma prova do líder no reality show apresentado por Tiago Leifert e exibido pela Globo. O programa começará a partir das 23h00, logo após a reapresentação da novela A Força do Querer.

Que horas começa a prova do líder?

Apresentado por Tiago Leifert, o BBB21 desta quinta-feira (4) que terá a prova do líder vai começar mais tarde, a partir das 23h00, de acordo com a programação da Globo. Isso porque, desde a última segunda-feira (1) a emissora carioca voltou a reapresentar a novela Amor de Mãe. A novela está sendo exibida antes de A Força do Quer. Só depois do segundo folhetim o Big Brother Brasil entrará em ação.

Na edição, o público vai acompanhar a repercussão da festa do líder João Luiz. O professor de geografia escolheu o tema Ambiente do Professor, além de uma decoração que remete a escola. O cardápio do evento contou com comidas de rua como hambúrguer, cachorro quente, bolo de chocolate, cajuzinho entre outros .

Tiago Leifert vai explicar ao público ao vivo como será a dinâmica de formação do paredão da semana, que por sinal, é falso. Além disso, um resumo do dia dos confinados será exibido na edição do BBB21 de prova do líder.

Como assistir a prova do líder no BBB21?

A prova do líder será exibida ao vivo logo após a reapresentação da novela A Força do Querer, na Globo (23h horário de Brasília). O reality show pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view disponibilizado em duas plataformas: TV por assinatura e serviço de streaming.

Para assistir ao BBB21 no Globoplay é preciso ser assinante. Caso não seja, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, PIX, boleto bancário ou débito em conta. Já na TV por assinatura, os valores sofrem variações de acordo com cada operada.