BBB21: Rodolffo faz cena com Thais para provocar ciúmes em Fiuk

Durante a festa do líder que agitou a madrugada desta quinta-feira (4) dos brothers do BBB21, Rodolffo, Caio e Sarah resolveram testar o ciúmes de Fiuk com Thaís, sister com quem o filho de Fábio Jr. já ficou algumas vezes no confinamento, mas afirma não querer viver um relacionamento sério. E parece que o ator realmente ficou incomodado com a investida do cantor sertanejo, que se aproximou quando a dentista estava sozinha no bar.

BBB21 – Rodolffo se aproxima de Thaís para testar ciúmes de Fiuk

Durante a comemoração, Rodolffo conversou com Sarah e Caio sobre Fiuk, a dupla comentou que achava que o dono do hit “Quero toda noite” tinha ciúmes de Rodolffo com Thaís. Para testar a teoria dos colegas, o sertanejo resolveu se aproximar de Thaís enquanto a sister estava sozinha no bar da festa.

Pouco depois de Rodolffo começar a conversar com a goiana, Fiuk apareceu e ficou entre eles. A câmera do BBB21 mostrou Sarah e Caio rindo ao assistirem a cena que provava a teoria que o brother tinha ciúmes. Pouco depois, Fiuk se afastou de Rodolffo e Thaís e foi conversar.

Mais tarde, em papo entre Juliette, Sarah e Caio, o trio falou sobre ciúmes e a paraibana revelou que Fiuk ficava insinuando que Rodolffo estaria interessado nela. Durante a conversa, os brothers do BBB21 chegaram a conclusão que essa poderia ser a estratégia do filho de Fábio Jr. para afastar o sertanejo de Thaís.

Fiuk e Thaís se beijaram na festa

A dupla voltou a se beijar no confinamento, dessa vez durante a festa do líder João. Mesmo depois de muita conversa sobre não querer um relacionamento no confinamento do BBB21, Fiuk aceitou beijar a dentista após alguns colegas o incentivarem durante uma brincadeira.

Depois de alguns selinhos na sala do BBB21, Fiuk e Thaís foram para a área externa do confinamento e beijaram. Animados com o acontecimento, vários participantes comemoraram.

