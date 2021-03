BBB21: fim de romance e papo comprometedor; veja o resumo da festa

A noite de quarta-feira (10) e a madrugada desta quinta (11) foram muito animadas no BBB21. Os brothers participaram da festa do líder Rodolffo e seguiram na comemoração até o amanhecer. Fiuk e Thaís terminaram o vai e vem de vez e Carla Diaz assistiu no quarto secreto um papo comprometedor entre Projota e Arthur. Veja o resumo da festa:

BBB21 Festa de ontem

A noite começou com muita cantoria, já que a produção deixou um violão e microfones disponíveis para os confinados. Líder da semana e tema da festa, Rodolffo assumiu o palco, falou um pouco sobre seu início de carreira e então cantou algumas músicas. O sertanejo foi até acompanhado por Caio, seu fã confesso, em uma das canções.

Depois de cantar, o ex-marido de Rafa Kalimann cedeu o posto para Projota, que cantou duas músicas no violão, o hit “Mulher” e uma canção inédita, que escreveu há pouco tempo. Em seguida foi a vez de Fiuk cantar no BBB21, o brother cantou Vida Real, música tema do reality show.

Fim de Fiuk e Thaís no BBB21

Como sempre acontece nas comemorações da edição, Thaís falou sobre a relação de vai e vem com Fiuk no confinamento. O assunto virou pauta da casa e a dentista recebeu conselhos dos colegas, principalmente Camilla de Lucas que a alertou sobre a forma que a sister age em relação ao romance entre ela e o filho de Fábio Jr.

Thaís e Fiuk acabaram tendo uma DR, a dupla havia dado um selinho no quarto cordel, mas o desejo de não criar um relacionamento além da amizade colorida por parte de Fiuk, voltou a ser assunto. João e Viih Tube estavam falando sobre o affair da dupla e Fiuk ficou incomodado. “Para de falar merda, por favor”, pediu Thaís para os colegas do BBB21, que completou: “deixa que eu resolvo”.

Viih Tube acusou a amiga de ser “iludida” e a dentista negou. Em seguida, ela declarou para Fiuk que não tem mais interesse no brother do BBB21: “não sou [iludida], não quero mais nada com você. Eles estão brincando, todo mundo sabe da verdade”.

Carla ouviu conversa de Projota e Arthur

Ainda no quarto secreto por ter sido a mais votada do paredão falso do BBB21, Carla Diaz ouviu uma conversa comprometedora em que Projota estava soltando críticas à atriz. “A gente não tinha noção que a galera estava tão desgostosa com ela”, disse o cantor. “Em cima de uma coisa que a gente já conversou, falta de jogo”, disse Arthur.

“Eu acho que o dela é falta de jogo com essas incoerências muito pequenas, porque vai juntando várias pequeninhas e aí vira uma bola de neve”, avaliou o paulista. “E as decisões sabe”, completou o brother do BBB21. “Acho que a galera pegou um rancinho”, disse Projota. “Acha que é paredão falso?”, questionou o instrutor de crossfit. “Não acho, não ia ser ela. Ela não tinha perfil para isso”, respondeu o participante. Ao assistir a cena, Carla Diaz gritou: “você me subestimou Projota”.

