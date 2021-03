BBB21: veja como foi a volta de Carla Diaz do paredão falso

Na tarde desta quinta-feira (11), Carla Diaz voltou para a casa do BBB21! A sister estava desde a noite do paredão falso em um quarto secreto assistindo aos colegas de confinamento pelo pay per view do reality show. Pouco depois do meio-dia, a sister retornou ao confinamento e acordou os participantes

Antes de sair do quarto secreto do BBB21, a sister estava sofrendo com a ansiedade, ela andou para todos os cantos do cômodo, conversou sozinha, tentou falar com a produção e teve dificuldade para tomar o café da manhã. “Ai vocês querem me matar do coração”, comentou a atriz.

A produção deu uma roupa de dummy para a sister, Carla ficou com medo quando viu a caixa, mas ao abrir comemorou quando viu que se fantasiaria.

Já pronta, a sister deixou o quarto e foi levada de volta ao confinamento. Carla Diaz entrou pela porta que dá acesso ao jardim da casa do BBB21 entrou pela sala, foi até um dos quartos e bateu na porta. Carla Diaz não disse nada, apenas apontou para que os confinados fossem para a área externa.

Fiuk, Projota e Pocah continuaram dormindo, a sister voltou para o quarto e bateu novamente na porta, ela apontou novamente para fora e todos seguiram para o jardim do BBB21. Com todos do lado de fora, ela foi até o big fone e em seguida tirou a máscara. Camilla de Lucas, João, Pocah e Juliette, correram para abraçá-la.

Depois a sister abraçou Arthur e conversou brevemente em tom baixo com o brother, antes de ir para a sala do BBB21, Carla Diaz se ajulhou e perguntou para o instrutor de crosffit: “aceita ser meu parceiro no amor e no jogo?”.

Carla Diaz vai participar da prova do líder?

Hoje será realizada a sétima prova pela liderança do BBB21 e a sister terá direito a uma vaga na disputa. Além de ter tido o privilégio de ter ido para o quarto secreto por vencer o paredão falso da edição e ter assistido há 12 horas do pay per view do confinamento, ela também terá uma vantagem: o veto do anjo.

Como isso funcionará? Ela poderá vetar a decisão do vencedor do anjo na escolha dos castigados para o monstro ou o imunizado da semana durante a formação de paredão. A validade desse poder é de duas semanas, ou seja, se ela não usar nesta semana, ainda poderá usufruir da vantagem na próxima semana. No entanto, o poder só pode ser usado uma vez no BBB21.

