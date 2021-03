BBB21: Viih Tube revela que já foi traída 7 vezes no mesmo dia

Sorte no jogo, azar no amor. Viih Tube é uma das maiores youtubers do Brasil, com mais de 11 milhões de inscritos em seu canal. A sister do BBB21 já compartilhou diversas histórias com seus seguidores e uma delas, sobre traição, voltou à tona na web nos últimos dias.

Ex-namorado de Viih Tube, do BBB21, traiu sete vezes

Em 2016, quando Viih tinha apenas 15 anos, a youtuber contou uma história de um ex-namorado que a traiu sete vezes no mesmo dia. Apesar da curiosidade de seus fãs, ela não revelou a identidade do rapaz.

Viih contou que tudo aconteceu em uma festa. Quando chegou ao local, flagrou uma menina no colo do seu namorado, dentro da piscina. Todos que estavam presentes começaram a agir de forma estranha e a sorocabana percebeu que algo estava errado. Mas ela só soube da traição de fato no dia seguinte.

Um amigo contou a Viih que o então namorado da youtuber havia participado de uma brincadeira de verdade ou desafio e beijou sete garotas. “Eles foram brincar de ‘Verdade ou Desafio’, mas naquela idade que eu estava, não existia isso, era ‘Verdade ou Desafio do beijo’. Só sei que, nessa brincadeira, o meu namorado beijou sete garotas”, disse a participante do BBB21.

“Para mim, isso é uma traição. Para mim não, para todo mundo isso é uma traição! A partir do momento que ele sabia que a brincadeira ia envolver beijos, ele não deveria ter entrado”, afirmou Viih. Entre as sete meninas estavam seu ex-melhor amiga, uma inimiga e a ex-namorada do garoto. Mesmo após descobrir a traição, Viih contou que pediu para voltar com o crush, mas ele recusou.

Atualmente, Viih Tube namora o influenciador digital Bruno Magri. O casal está junto há dois anos.

