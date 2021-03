BBB21: veja conselhos que Fábio Jr. e Cleo Pires dariam para Fiuk

Se você pudesse dar conselhos para Fiuk se dar bem no BBB21, o que diria? Em entrevista à Quem, Fábio Jr, pai do cantor, e Cleo Pires, irmã de Fiuk, falaram um pouco sobre a participação do ator no reality show da TV Globo e os conselhos que dariam para o ator se pudessem falar com ele no confinamento.

Fábio Jr. diz que mandaria Fiuk voltar para casa

Durante a entrevista, o cantor comentou: “se eu pudesse falar com ele por um minuto, o que diria? Falaria: ‘vamos para casa filho?’”. Fábio Jr. também contou o que conversou com o filho antes de Fiuk partir para o confinamento do BBB21. “O que eu tinha para falar, falei antes dele ir: ‘seja você mesmo, você é um cara de bom coração e boa índole’”, disse o cantor.

Em papo na casa, Fiuk revelou para os colegas de confinamento que o pai não tinha gostado muito da ideia de ver o filho indo para o BBB21 quando o dono do hit “Quero toda noite” deu a notícia para a família. Mas Fábio Jr. acabou apoiando a decisão de Fiuk, já que até realizou mutirão votos no Instagram para ajudar o filho no programa.

Cleo Pires quer Fiuk na final do BBB21

A filha de Fábio Jr. com a atriz Glória Pires não tem a mesma opinião que o pai. A atriz disse se pudesse falar com Fiuk no confinamento, não pediria para o meio irmão voltar para casa. “Ia mandar ele ir até a final“, comentou Cleo Pires na entrevista.

A atriz já mostrou sua animação em ver Fiuk no BBB21 algumas vezes nas redes sociais. O cantor revelou que a irmã é viciada no programa há muitos anos.

Fiuk será o líder desta semana no BBB21

Na manhã desta sexta-feira (12), Fiuk e Rodolffo venceram a sétima prova do líder da edição. Apesar de a decisão de qual dos dois será o líder, e quem ficará com o prêmio de R$ 20 mil, ser informada apenas durante o programa ao vivo desta noite, a dupla já conversou sobre o assunto.

Como Rodolffo continuará imune esta semana, devido a dinâmica do paredão falso, e o sertanejo acabou de sair de uma liderança, Fiuk será coroado o novo líder do BBB21. O cantor conversou sobre isso com Thaís após a prova e comemorou que será o chefão da casa nesta semana.

