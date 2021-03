BBB21: saiba quem é a ex-noiva que Gil diz não tirar da cabeça

Uma informação que muita gente não sabe é que Gilberto já foi noivo duas vezes, nas duas ocasiões com mulheres. Em uma conversa na cozinha vip do BBB21, na última quarta (10), com alguns colegas, o brother fez revelações sobre sua vida amorosa. O doutorando em economia falou sobre as vezes em que ficou noivo e citou Aline, uma garota que ele não esqueceu até hoje! Vem saber mais sobre essa história:

Gilberto ainda tem sentimentos por ex?

Em papo sobre o passado, o doutorando revelou que uma de suas ex-noivas ainda mexe com seu coração. O brother do BBB21 revelou que com ela o relacionamento funcionava e que nunca a esqueceu.

A informação pegou alguns participantes do BBB21 de surpresa, alguns não sabiam que o pernambucano já tinha chegado a ficar noivo.

Quem é a ex-noiva de Gilberto do BBB21?

A coluna de Patrícia Kogut no O Globo revelou quem é a ex-noiva que o doutorando em economia nunca esqueceu. O nome dela é Alina e ela também fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gilberto fez parte da congregação durante muitos anos como missionário, o confinado já falou várias vezes sobre seu tempo como mórmon em conversas no programa.

Ainda segundo a coluna, Aline se casou com um amigo do brother do BBB21 e o casal teve um filho há pouco tempo.

