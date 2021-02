Estalecas no BBB21: saiba como funciona a moeda do reality

Com o Big Brother Brasil de volta, muitas pessoas gostam de conhecer as dinâmicas do jogo, e algumas informações colocam dúvida no público do tipo ‘o que são as estalecas?’, ‘para que servem as estalecas?’. O elemento é importante e movimenta a casa do BBB21 com a divisão das cozinhas Vip e Xepa. Entenda!

O que são as estalecas?

Até mesmo do BBB21 os brothers precisam de dinheiro para movimentar a casa, mas o item é apenas simbólico e leva o nome de estaleca. A moeda serve para os confinados comprarem os alimentos da casa, tanto para a Xepa quanto para o Vip.

Quando os participantes, tanto do time ‘pipoca’, quanto do ‘camarote’ chegam, cada um tem a mesma quantidade de estalecas. Conforme descumprem alguma regra individual ou coletiva, os participantes perdem certa quantidade de estalecas. São 500 para cada pessoa na Xepa e 1000 para o cada um do VIP.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como os brothers perdem a moeda no BBB21?

Eles podem perdem estalecas por vários motivos, como: quebrar ou danificar utensílios da casa, por comer algo da cozinha que não seja a sua, levar objetos de um quarto para o outro, falar sem o microfone fora do banho, entrar na piscina com microfone, não fazer o raio-x do dia, são algumas situações em que os brothers perdem estalecas. Além disso, com o castigo do Monstro os indicados para cumprir a temida dinâmica perdem cada um 300 estalecas e se estiverem no Vip, passam automaticamente para a Xepa.

O problema de perder essa moeda do programa, é no momento da compra para abastecer a cozinha, especialmente a Xepa, em que os brother ficam em desvantagem.

O que fazer para ganhar estalecas?

Apesar da desvantagem de perder estalecas no programa, os brothers têm a chance de ganhar estalecas na Prova do Anjo. Outra novidade para os brothers do BBB21, foi a utilização do celular, e a vantagem para quem quer sair do vermelho, é poder fazer vários stories para recuperar um pouco das moedas no jogo.

Lucas perde estalecas por não fazer raio-x do BBB21

Depois da festa que rendeu até o início da manhã desta quinta-feira (04), os brothers estavam cansados, mas como é a regra do programa, tiveram que fazer o ‘raio-x’.

No entanto, Lucas não acordou para fazer o vídeo matinal no BBB21. Quando percebeu o que aconteceu, Thais questionou Projota, mas o cantor se negou a acordar o colega de confinamento. “Eu que não vou lá”, comentou. Consequentemente, o ator não acordou e perdeu 500 estalecas como punição.