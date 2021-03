Boninho dá spoiler do BBB22, que terá botão de eliminação

O BBB21 nem terminou e Boninho, o diretor do programa, já está de olho na próxima edição do reality. O big boss deu um spoiler do que vem por aí no ano que vem e atiçou os internautas nas redes sociais.

Boninho fala sobre o BBB22

Na tarde desta segunda-feira (29), o big boss postou em suas redes sociais que “em 2022, não tem mimimi”.

“Spoiler BBB22!!! Chega de mimimi. Se quiser pedir para sair é só entrar no confessionário e apertar um botão! Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência pra bêbado!! Kkkk”, escreveu Boninho.

O BBB21 foi marcado por pedidos de desistência. Só Caio disse que ia sair do programa ao menos três vezes. O goiano ficou extremamente irritado após um desentendimento com Lumena na primeira semana e quis desistir. O fazendeiro também arrumou as malas após achar que sua esposa não estava feliz no vídeo do Presente do Anjo, e depois de uma discussão com seu melhor amigo dentro do reality, Rodolffo. O rapper Projota, sexto eliminado do reality, também pediu para deixar o Big Brother Brasil na segunda semana. Ao longo da temporada, Gilberto, Arthur e Karol Conká revelaram a vontade de deixar a atração. Nenhum dos dois de fato foi em frente com a desistência.

Quem realmente desistiu e saiu do BBB21 ainda nas primeiras semanas foi Lucas Penteado. O ator não aguentou a pressão psicológica feita por parte de outros participantes após se indispor com a maioria da casa e pediu para sair do programa, logo após uma das festas.

Os internautas entraram na brincadeira do big boss. “Faz um elenco de reserva para o caso de desistência até a metade do jogo”, escreveu um usuário. “SOCORROOOOO BONINHO VAI TER Q CONFINAR UNS 50”, disse outra fã do programa em resposta ao post de Boninho.

