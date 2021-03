Paredão falso BBB21: Boninho revela que o dia está chegando

O nono paredão do Big Brother Brasil de 2021 acabou de ser formado, mas o que o público quer saber é: quando será o segundo paredão falso do BBB21? Boninho já falou muito sobre a nova dinâmica em respostas para fãs no Instagram, mas desta vez fez uma grande revelação sobre a data da berlinda fake, que pode acontecer muito em breve.

Quando é o segundo paredão falso do BBB21?

Nos comentários de uma foto em que o diretor de TV publicou no Instagram, um fã do reality show questionou: “quando é o próximo paredão falso?”. “Pode ser o próximo”, revelou Boninho, que não deu mais detalhes.

Para saber se nesta semana realmente rolará um novo paredão falso no BBB21, precisaremos aguardar o dia em que Tiago Leifert informa ao público a dinâmica da semana e como será formado o novo paredão. Isso sempre acontece nas quintas-feiras, dia de nova prova do líder.

O primeiro paredão falso do BBB21 coroou Carla Diaz como a vencedora da berlinda, a sister foi para um quarto secreto e assistiu os colegas de confinamento pelo pay per view do reality show. No entanto, apesar de a dinâmica ser muito aguardada pelo público, a volta da atriz não agradou muita gente, já que a intérprete de Chiquititas não teve teve um jogo muito assertivo quando retornou à casa.

Edição ganhou primeira votação aberta

Na noite de ontem, domingo (28), foi realizada a primeira votação aberta da temporada. Por conta disso, a formação de paredão acabou rendendo confusões, o que agradou muitos fãs do reality show. Na mesma publicação em que Boninho falou sobre o segundo paredão falso do BBB21, o diretor da TV Globo recebeu dezenas de mensagens pedindo que as próximas berlindas também tenham votação na sala do confinamento em vez do confessionário. Boninho não respondeu a comentários sobre o assunto, será que ele vai adicionar esse pedido à nova berlinda fake da edição? Descobriremos em breve.

