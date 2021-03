BBB21: ‘sororidade’ – Juliette consola Sarah após paredão

Sarah está no nono paredão do BBB21, ao lado de Juliette e Rodolffo, a sister acabou na berlinda por ser a mais votada da casa, com o total de cinco votos. Mas o que mais doeu na brasiliense não foi apenas a ida para o paredão, foi o fato de receber votos de dois de seus melhores amigos no confinamento, Rodolffo e Caio.

Depois da berlinda, a sister ficou chorando por horas no quarto cordel e foi consolada por vários colegas do BBB21. Mesmo tendo se afastado de Juliette, a brasiliense recebeu o acolhimento da paraibana, que falou sobre como se sentiu quando foi votada por Sarah, na semana passada.

Juliette e Sarah após paredão

Apesar de estarem brigadas no BBB21, Juliette resolveu conversar com Sarah após a formação de paredão. A sister relembrou a formação da oitava berlinda da temporada, em que levou um voto de Sarah, e comentou a briga que a brasiliense teve com Rodolffo após ser acusada de traidora pelo sertanejo.

“Você está muito magoada e com razão, mas quero dizer a você que o que está sentindo, eu senti no outro dia, quando você votou em mim, quando ele [Rodolffo] votou em mim e quando o Caio votou em mim, tentei salvá-los como você fez. Só que a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente sente, e dói muito, não queria ver você assim, as nossas desavenças são outras, não queria ver você assim de verdade”, disse a confinada do BBB21.

Juliette continuou: “o que tenho para te dizer é, não fique triste, não fique fraca, fique forte como você é e pronto, cabeça para frente. Tenha consciência do que foi feito até agora, não haja com raiva, raiva não leva a gente há lugar nenhum, só nos destrói”. Ao encerrar a conversa, a maquiadora levantou para dar um abraço em Sarah e disse: “o que precisar de mim, de verdade, pode ficar tranquila”. Camilla de Lucas e Gilberto, que também estavam no quarto do BBB21, começaram a aplaudir a cena.

o discurso completo da única winner possível dessa edição! deu aula de maturidade e SORORIDADE! @FreireJuliette #bbb21 pic.twitter.com/C0VT2ok1mK — hiagozinho (@hiagoraposo) March 29, 2021

Como foi a nona formação de paredão do BBB21?

Juliette foi a indicada do líder da semana, Arthur, e Sarah foi a mais votada pela casa, a brasiliense levou no total cinco votos, o de Juliette, Viih Tube, Thaís, Rodolffo e Caio. As duas tiveram direito a contra golpe, a paraibana puxou Rodolffo e a brasiliense levou Thaís, que escapou da berlinda na prova bate e volta.

Antes mesmo da noite de votação chegar ao fim, Sarah brigou feio com Rodolffo, que a acusou de traição, por esconder dele que Rodolffo seria o voto de Gilberto, durante a liderança do doutorando em economia, e por dizer que iria votar em Viih Tube para proteger o sertanejo, enquanto sabia que o sertanejo seria o voto do líder da semana. Após a formação de paredão, os brothers voltaram a brigar e Sarah foi chorando para o quarto cordel do BBB21.

Veja também:

Como está a votação: veja a parcial da enquete

Veja o horário do jogo da discórdia de hoje (29)

Paredão falso: Boninho revela que o dia está chegando