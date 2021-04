Como está a votação do BBB21: veja a parcial atualizada da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Rodolffo, Caio ou Gilberto? Um deles vai deixar a casa mais vigiada do Brasil amanhã. Enquanto o apresentador Tiago Leifert não anuncia o eliminado da semana, o DCI te conta quem deve sair amanhã e como está a votação do BBB21.

Como está a votação do BBB21: Quem sai amanhã?

De acordo com a enquete do DCI, quem sai do BBB21 amanhã é Rodolffo, com 37.43% dos votos da enquete. No entanto, o economista Gilberto não está muito longe vem logo atrás com 37.20% dos votos, e Caio fica em terceiro lugar com 25.73%.

Vote na enquete clicando aqui.

Paredão BBB21 – Votar no Gshow

Para votar no décimo paredão do BBB21 e escolher um brother para tirar da casa, é muito fácil. Basta acessar o site do Gshow https://gshow.globo.com/realities/bbb/ e fazer login. Se você não tiver cadastro, é necessário fazer um, gratuitamente. O Gshow permite usar logins de contas do Google e Facebook.

Após fazer o cadastro, vá até a página de votação e clique sobre o participante escolhido. Em seguida, é só fazer a validação do “eu não sou um robô”. Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Você pode votar quantas vezes desejar,

Como foi a formação de paredão?

A formação do último paredão agitou a casa do BBB21 no domingo. Primeiro, Gil e Fiuk deram o anjo para João Luiz. Em seguida, a líder Viih Tube indicou Gilberto ao paredão. No confessionário, os brothers votaram assim:

Caio votou em Juliette

Pocah votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Arthur votou em Juliette

Juliette votou em Rodolffo

Rodolffo votou em Juliette

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Rodolffo

Camilla de Lucas votou em Rodolffo

Gilberto votou em Rodolffo

A líder Viih precisou desempatar a votação e mandou Rodolffo para a berlinda. Em seguida, o cantor sertanejo deu início a uma segunda votação, dessa vez aberta.

Rodolffo votou em Juliette

Arthur votou em Juliette

Caio votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Gilberto votou em Pocah

Pocah votou em Juliette

Camilla de Lucas votou em Caio

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Caio

Juliette votou em Caio

Com um novo empate entre Caio e Juliette, Viih precisou dar o voto de minerva mais uma vez e mandou Caio para o paredão. O goiano, entretanto, tinha direito a um contragolpe e puxou a paraibana para a berlinda.

Juliette, Caio e Rodolffo jogaram a prova bate e volta, e a maquiadora levou a melhor.

BBB21: Fãs cobram posicionamento de Marília Mendonça sobre Rodolffo

BBB21: Sarah detona Viih Tube durante live: “Falsa, cobra”