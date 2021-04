Dinâmica da semana BBB21: veja como será formado o paredão no BBB

Toda quinta-feira um novo ciclo se inicia no BBB21. Na edição exibida em 1 de abril, o apresentador Tiago Leifert revelou como será a dinâmica da semana e como o décimo paredão do BBB será formado. O formato escolhido pela produção é inédito e traz votação fechada e aberta em um mesmo episódio. Veja como será a dinâmica da semana BBB21.

Dinâmica da semana BBB21

O paredão da semana terá um formato diferente do que já ocorreu na história do BBB21. Segundo Leifert, quatro pessoas irão à berlinda, mas apenas três de fato terão que encarar a votação do público para permanecer na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja a dinâmica da semana BBB21.

Além da tradicional cerimônia em que o anjo da semana entrega um colar de imunidade para um concorrente, a formação vai misturar votação aberta e fechada.

Indicado pelo líder

Brother mais votada pela casa no confessionário. Esta pessoa, além de ser emparedada vai iniciar uma segunda votação aberta na sala de estar.

Brother mais votado na votação aberta no paredão

Contra golpe do indicado pela casa na votação aberta

Todos jogam a prova bate e volta, exceto o indicado do líder.

Veja como assistir o BBB

A dinâmica da semana BBB21 será exibida nas edições do programa na TV aberta através da Globo entre sexta (2) e domingo (4) a partir das 22h30. Veja como acompanhar a transmissão do Big Brother Brasil ao vivo 24 horas por dia.

Na TV por assinatura, o Big Brother Brasil está disponível em tempo real com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida nas principais operadoras de TV por assinatura como Oi TV, Claro TV, Sky e Net.

O pacote permite acessos a um mosaico de câmeras em uma só tela. É possível também escolher uma das câmeras e deixar em tela cheia. Os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora. O valor é de R$ 22,90 acrescidos no pacote atual de cada cliente.

O BBB21 também pode ser assistido 24 horas por dia através do Globoplay com mensais de R$ 22,90. O serviço de streaming da Globo disponibiliza mais de 10 câmeras em que você pode selecionar qual cômodo assistir. No modo Acompanhe a casa, você tem acesso a câmera do pay-per-view da TV por assinatura.

