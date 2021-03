Enquete BBB: quem são os mais odiados do BBB21?

O Big dos Bigs segue movimentando torcidas e sentimentos entre o público do reality. Nas redes sociais, fãs do reality show costumam demonstrar opiniões sobre o elenco que tem personalidades fortes e diferentes. Com a saída de Projota, último eliminado do Big Brother Brasil na noite desta terça-feira (16), quem são os mais odiados do BBB21? Vote na Enquete e monte seu ranking.

Arthur | Quem são os mais odiados do BBB21?

O melhor amigo de Projota tem dividido o público do BBB21 por conta do seu comportamento com Carla Diaz. Os dois engataram um relacionamento na casa, mas nos últimos dias, Arthur tem deixado claro não sentir o mesmo amor que a atriz demonstra para com ele. O crossfiteiro, inclusive, já disparou: ‘não me chame de meu bem’.

Carla Diaz

Apesar de ter retornado de um paredão falso, Carla tem irritado boa parte do público do Big Brother Brasil por não enxergar a real face do affair, Arthur. O público, aliás, fez a atriz vencer a dinâmica justamente para que a mesma assistisse o amado agindo de forma duvidosa para com ela. No entanto, quando retornou do quarto secreto a atriz pediu o affair em namoro.

Fiuk | Quem são os mais odiados do BBB21?

O ator deixou o público do BBB21 revoltado na semana passada após vencer a prova do líder e não colocar Thaís, sua affair, no Vip da semana. Fiuk explicou que Camilla de Lucas o ajudou a ser menos tímido no confinamento e que por isso estava escolhendo para o grupo.

Gilberto – Enquete BBB21

Nos últimos dias, o economista adotou uma postura diferente no BBB21. Gil passou a criticar Juliette, sua aliada no reality show e a tirou do ranking da final dos sonhos. O brother ainda detonou Carla Diaz após a falsa eliminação da famosa e chorou temendo ter sido cancelado pelo público após o retorno da famosa.

Juliette

Favorita do Big Brother Brasil, Juliette tem sido alvo de críticas dos fãs de Gilberto e Sarah após ter rompido com o G3. A sister se envolveu em um barraco com o economista e com a analista em marketing nesta quarta-feira (17) e se aproximou de Carla Diaz no jogo.

Sarah

A sister foi uma das participantes que mais criticaram Carla Diaz após sua eliminação no paredão falso. Sarah já declarou gostar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no confinamento e perdeu inúmeros seguidores nas redes sociais e o favoritismo ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Thaís | Quem são os mais odiados do BBB21?

Com postura passiva no BBB21, a cirurgiã-dentista tem evitado se posicionar no jogo e sido nomeada como planta dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Apesar dos pesares, Thaís venceu o seu primeiro paredão e continua na briga pelo prêmio máximo do Big Brother Brasil.

Viih Tube

No início do reality show, Viih Tube construiu uma amizade com Juliette, mas após o andar do jogo pediu para se afastar da amiga. Com o retorno de Carla Diaz, a youtube pediu perdão para a advogada, além de ter chorado e implorado ‘desculpas’ de Carla na casa mais vigiada do Brasil.