Projota no Mais Você: rapper critica namoro de Carla e Arthur

Projota foi o sexto eliminado do BBB21 com 91,89% de rejeição do público. Na manhã desta terça-feira (17), o rapper esteve no programa de Ana Maria Braga e comentou sobre os principais momentos da sua participação no reality – alianças com o “gabinete do ódio”, rivalidade com Fiuk e sua relação com Lucas Penteado. O cantor também aproveitou fazer comentários em tom crítico sobre o romance entre Carla Diaz e Arthur. Veja abaixo o que rolou durante a participação de Projota no Mais Você.

No Mais Você, Projota detona relação de Arthur e Carla

Durante a entrevista com Ana Maria Braga no programa Mais Você, Projota não teve papas na língua para comentar o namoro de Carla Diaz e Arthur, seu amigo dentro do reality.

Ao ser questionado pela apresentadora sobre o porquê dele achar que a amizade entre os dois era mais importante do que o namoro entre Arthur e Carla, Projota respondeu: “Não era uma relação amorosa. Era uma pessoa que ele estava conhecendo e eles começaram uma relação”.

“Eu nem disse que a relação de amizade deve ser maior que a outra. Só disse que a relação que ele tinha com a Carla não precisa ser mais forte do que o vínculo que a gente tinha desde o começo”, continua. A apresentadora insistiu que a relação, de fato, era amorosa e Projota rebate: Quando fala ‘amorosa’, eu penso em amor. Eles não estavam namorando, eles estavam ficando. Tinha dia que eles nem davam bom dia um para o outro, era uma relação muito esquisita, que eu inclusive tentava, falava pra ele que eles precisavam ver o que estava acontecendo, o que estão fazendo”.

Namoro ou amizade? @Projota explica sua parceria com Arthur e conta também sua visão sobre o relacionamento do brother com Carla no #BBB21. Confira ⬇️ #CaféComEliminado ☕️ pic.twitter.com/YFBldcuMna — Mais Você (@MaisVoce) March 17, 2021

Ana Maria perguntou a Projota se ele acha que Arthur não gosta de Carla. “Eu acho que ela gosta mais dele do que ele dela”, respondeu com sinceridade. A apresentadora também questiona se ele acha que há interesse na relação do casal. “Não acho isso. Eu só acho que, talvez, ela esteja gostando mais dele do que ela, coisa que eu não achava. Quando eu só tinha a versão dele, eu achava que ele gostava mais, mas isso era uma opinião minha”. O cantor também disse que não há uma comunicação saudável entre o casal e que os dois não conversam para tentar amenizar os problemas.

Veja também:

BBB21: veja o discurso de Tiago Leifert da eliminação de Projota

BBB21: veja que horas começa a festa do líder hoje (17/3)