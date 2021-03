BBB21: cena de Carla Diaz e Arthur no edredom vira meme

A eliminação de Projota, na noite de terça-feira (16), rendeu mais do que felicidade para os fãs do BBB21 que queriam o brother fora do confinamento, a noite também foi marcada pelo nascimento de um novo meme sobre o reality show: Carla Diaz abraçada com Arthur, que estava chorando embaixo de um edredom.

Após o discurso de Tiago Leifert e a saída de Projota pela porta do jardim, o brother ficou bastante abalado com a eliminação do amigo e foi chorar no quarto colorido, mas resolveu esconder o rosto embaixo de um edredom. A namorado do crossfiteiro chegou ao quarto do BBB21 e tentou consolá-lo. Apesar do teor “triste” da imagem, já que se tratava de um momento de despedida para Arthur, a cena virou piada na internet e ganhou muito memes.

BBB21 – Carla Diaz e Arthur viram meme

O relacionamento da atriz com o crossfiteiro é cheio de altos e baixos no confinamento, além disso, o casal é bastante criticado nas redes sociais. O capixaba já foi chamado de “boy lixo” por fãs do programa e a intérprete de Carine de A Força do Querer foi considerado “trouxa” por muita gente que não gosta de ver a forma que a sister é tratada pelo namorado no confinamento.

Por isso, a tentativa de Carla de tentar consolar Arthur, que sofreu mais na eliminação de Projota do que a falsa berlinda da sister, no paredão fake do BBB21, virou meme entre os fãs do reality show. Além do momento ter sido bastante comentado, a dupla foi comparada ao famoso “meme do velório” do Big Brother 20.

que vergonha dessa imagem da carla abraçando o arthur enquanto ele chora pic.twitter.com/BglmZlE4NI — łคcεяdค (@lacerda) March 17, 2021

Depois da saída do projota, a Carla ta velando o corpo do Arthur #BBBB21 pic.twitter.com/SaEe8OcNjc — will (@ozewill_) March 17, 2021

"Sarah: Fiquei Com Dó do Arthur. A Carla não foi falar com ele." Vai falar como? kkkkkkkkkkk Só velou o viúvo mesmo. #BBB21 pic.twitter.com/EW9OGbm4ES — Gio (@giovieiramusic) March 17, 2021

arthur ta mais triste com a saída do projota que quando a carla saiu… que situação pic.twitter.com/ndTcmUS0wr — matheus (@whomath) March 17, 2021

a ghost story (2017) pic.twitter.com/eMXreHPkHr — heartbreak & misery (@billygabs) March 17, 2021

Projota entrou para ranking de maiores rejeições do reality

Eliminado na noite de terça (16), Projota saiu do BBB21 com 91,89% dos votos. O brother ficou no Top 5 de maiores rejeições da história do programa da TV Globo.

Nos primeiros lugares da lista estão Karol Conká (99,17%) e Nego Di (98,76%), também participantes do BBB21, Patrícia Leitte (94,26%) do Big Brother de 2018, e Nayara (92,69%), também do Big Brother 18.

