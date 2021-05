Enquete BBB21: quem vai quem vai ganhar R$ 1,5 milhão?

Eles sobreviveram a diversos obstáculos ao longo de três meses do Big Brother Brasil e estão na grande final do reality show. Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam a preferência do público e o prêmio de R$ 1,5 milhão. O vencedor também vai ganhar um carro 0 KM. Enquanto a votação não encerra, o DCI quer saber a sua opinião. Vote na enquete BBB21 quem vai ganhar.

Enquete BBB21 quem vai ganhar

Com a eliminação do Gil do Vigor, Juliette e Camilla completaram a final. Nesta terça-feira (4), um dos finalistas será declarado o vencedor do reality show.

VOTE NA ENQUETE AQUI

- PUBLICIDADE -

Camilla de Lucas

Nascida em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, a digital influencer, de 26 anos, foi um dos principais destaques da temporada do BBB21. Camilla travou briga com Karol Conká e confrontou a cantora sobre seu comportamento polêmico na casa mais vigiada do Brasil. A sister também rebateu Rodolffo por ter comparado o cabelo de João Luiz com a peruca do monstro pré-histórico.

Fiuk

O filho de Fábio Jr., de 30 anos, protagonizou inúmeros barracos com Arthur e se aliou a Gilberto e Sarah, formando o novo G3 após Juliette ter se afastado e formado uma aliança de amizade com Camilla. Nascido em São Paulo, no fim do jogo, o cantor, que desprezou Juliette no início da temporada, se reaproximou da paraibana. Juntos, protagonizaram climas de romance.

Juliette – enquete BBB21 quem vai ganhar

Tida com uma das favoritas ao prêmio, Juliette, de 31 anos, passou por três paredões e se reaproximou de Gilberto após a eliminação de Sarah e inúmeros desentendimentos com o economista. No início da edição, a sister, nascida em Campina Grande, Paraíba, foi rejeitada por quase todos os 19 colegas de confinamento e teve seu comportamento criticado por Karol Conká. Vote na enquete BBB21 quem vai ganhar.

- PUBLICIDADE -

Leia também:

Votação Gshow BBB21: como votar para seu favorito ganhar

Gil no Plantão BBB: brother dança, comete gafe e diz que pegaria Porchat