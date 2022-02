Enquete UOL BBB 22 aponta quem está sendo mais votado para sair hoje

Quatro participantes já deixaram a casa mais vigiada do Brasil e o quinto eliminado será anunciado nesta noite de terça-feira (22): Brunna, Gustavo ou Paulo André, qual deles irá se despedir da disputa? Consultamos a enquete UOL BBB 22 para saber como anda a votação parcial e quem tem mais chances de sair até agora.

Como está a votação na enquete UOL BBB 22?

Por enquanto, Brunna Gonçalves é a apontada como nova eliminada da temporada. Desde que a votação foi liberada, a dançarina assumiu o primeiro lugar da parcial da enquete UOL BBB 22 e não saiu da posição desde então. No momento, na consulta realizada às 08h06 de hoje (22), a sister soma 65,83%% dos mais de 176 mil votos computados até agora.

As chances de Brunna de escapar desta berlinda e continuar na casa são pequenas segundo a enquete BBB 22 do UOL, pois a famosa está na liderança com uma larga diferença em relação aos percentuais dos adversários. Ela tem 37,92% a mais que Gustavo, que vem em segundo, e 59,57% a mais que Paulo André que assume a lanterna da votação.

Para finalizar a parcial da enquete UOL BBB 22, os números de Gustavo e Paulo André são atualmente 27,91% e 6,26%, respectivamente. Desde que foi publicada, na madrugada de segunda-feira (21), a votação nesta parcial tem tido pequenas alterações nas porcentagens, no entanto, as posições no ranking de mais e menos votado da berlinda continuam as mesmas.

Parcial do DCI

Para método de comparação com o UOL, também consultamos no período da manhã desta terça-feira a enquete BBB 22 do DCI. Nesta parcial, o cenário se repete e Brunna Gonçalves também aparece como a provável eliminada da semana.

A sister vem em primeiro e assume a liderança da enquete BBB 22, que atualmente soma mais de 289 mil votos. Desses números contabilizados até o momento, 70,48% pertencem apenas a Brunna.

Apelidada de planta nas redes sociais e até mesmo entre os confinados da casa, a dançarina tem poucas chances de escapar do paredão segundo a parcial. Em segundo vem Gustavo, com 24,33% dos votos, e por último aparece Paulo André, que respira com tranquilidade nesta disputa. O atleta soma apenas 5,19% dos votos para sair.

Como votar no GSHOW

É bom lembrar que as votações da enquete UOL BBB 22 e do DCI não são oficiais, ou seja, os números e porcentagens delas não afetam diretamente o programa. A consulta em cada uma é uma maneira de conferir como anda a votação, já que o site oficial do reality show, o Gshow, não libera este tipo de informação antes da noite de eliminação.

Para conseguir votar, você vai precisar acessar o Gshow e ir na página do Big Brother Brasil. Em seguida clique na enquete do paredão BBB 22 e depois selecione o participante que quer eliminar. Por último, passe pela verificação de robôs no botão “sou humano” e aguarde a confirmação do voto. É possível votar quantas vezes quiser, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Que horas começa o BBB 22 de eliminação hoje?

Hoje (22), terça-feira de eliminação, o BBB 22 vai começar às 22h30, depois da novela Um Lugar ao Sol, de acordo com a programação oficial da TV Globo. É previsto que a edição desta noite fique no ar durante 1 hora e 20 minutos, até às 23h50, horário do Profissão Repórter.

Quem já saiu do reality show na temporada?

Até o momento, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo e Bárbara foram os eliminados do programa. A temporada começou com 20 participantes e mais tarde ganhou mais 2 confinados com a casa de vidro. Atualmente a casa conta com 17 participantes, pois além dos quatro eliminados, o programa também perdeu Maria, que foi expulsa do reality show após bater na cabeça de Natália com um balde durante um jogo da discórdia.

Os brothers que voltaram de paredões até agora foram: Natália (esteve em três berlindas) Jessilane (esteve em apenas uma berlinda e escapou da atual com a prova do bate e volta), Arthur (voltou de dois paredões) e Douglas Silva (voltou de um paredão e escapou de outro).

