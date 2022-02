Jogo da discórdia BBB 22 hoje é dividido em aliados e quem ‘não ganha’

Mais um Jogo da Discórdia movimentou os participantes do BBB 22 nesta segunda-feira, 21 de janeiro. A dinâmica merca a véspera da 5ª eliminação do reality, que será decidida entre Brunna, Gustavo e Paulo André. Veja como foi a dinâmica desta semana.

Jogo da Discórdia BBB 22 hoje completo

Nesta semana, o Jogo da Discórdia do BBB 22 convidou os participantes a distribuírem dois colares na dinâmica: um para o maior aliado no reality e outro para quem não ganha de jeito nenhum. O participante que mais recebeu o colar de “Não ganha o BBB 22” foi Gustavo, com 5 indicações.

Veja as escolhas de todos os participantes e quem ganhou o colar “Não ganha o BBB 22”:

Lucas

Eslovênia é sua maior aliada

Tiago Abravanel não ganha de jeito nenhum.

Brunna Gonçalves

Eslovênia é sua maior aliada

Lucas não ganha de jeito nenhum

Eliezer

Vinícius é seu maior aliado

Gustavo não ganha de jeito nenhum

Vinícius

Eliezer é seu maior aliado

Gustavo não ganha de jeito nenhum.

Eslovênia

Lucas é seu maior aliado

Gustavo não ganha de jeito nenhum.

Jade Picon no Jogo da Discórdia do BBB 22 hoje

Laís é sua maior aliada

Gustavo não ganha de jeito nenhum.

Larissa

Eslovênia é a maior aliada

Arthur não ganha de jeito nenhum

Laís

Jade Picon é sua maior aliada

Arthur Aguiar é quem não ganha de jeito nenhum.

Arthur no Jogo da Discórdia do BBB 22

Tiago é seu maior aliado

Laís não ganha de jeito nenhum.

Pedro Scooby

Paulo André é aliado

Jessilane não ganha o BBB 22 de jeito nenhum.

Douglas no Jogo da Discórdia do BBB 22 hoje

Pedro Scooby é seu maior aliado

Laís não ganha de jeito nenhum.

Gustavo

Douglas é seu maior aliado

Vinícius não ganha o BBB 22 de jeito nenhum

Paulo André no Jogo da Discórdia

Pedro Scooby é seu maior aliado

Jessilane não ganha de jeito nenhum

Jessilane

Natália é sua maior aliada

Larissa não ganha o BBB 22 de jeito nenhum.

Tiago Abravanel

Arthur é seu maior aliado no BBB 22

Gustavo não ganha de jeito nenhum.

Natália

Jessilane é sua maior aliada no BBB 22

Larissa não ganha de jeito nenhum.

Lina no no Jogo da Discórdia do BBB 22 hoje

Jessilane é sua maior aliada

Douglas Silva não ganha o BBB 22.

Que dia é a eliminação do BBB 22?

A quinta eliminação do BBB 22 está entre Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André. Um deles deixará a competição nesta terça-feira, 22 de fevereiro, durante o programa ao vivo. O BBB vai ao ar depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’, às 22h30 (horário de Brasília). Sendo assim, o Jogo da Discórdia do BBB 22 é a última dinâmica da semana antes da eliminação e marca a última chance dos emparedados de falarem com o público antes da decisão pela eliminação.

Para assistir na TV, basta sintonizar no canal aberto da Globo. No entanto, também existe uma maneira oficial de conferir o BBB 22 na internet. Por lá, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia.

Quais participantes ainda estão no BBB 22?

Nesta semana, antes do resultado do paredão, 17 participantes estão dentro do confinamento. Veja quem segue na disputa por R$ 1,5 milhão:

Grupo Pipoca: Laís (Médica); Luciano (Ator e Bailarino); Jessilane (Bióloga e Professora de Biologia); Eliezer (Designer e Empresário); Eslovênia (Estudante de Marketing e Modelo); Lucas (Engenheiro e Estudante de Medicina); Natália (Modelo e Designer de Unhas); Vinicius (Bacharel em Direito); Gustavo (Bacharel em Direito) e Larissa (Coordenadora de Marketing Digital).

Grupo Camarote: Arthur Aguiar (Ator e Cantor); Pedro Scooby (Surfista); Brunna Gonçalves (Bailarina e Influencer); Paulo André Camilo (Atleta Olímpico); Jade Picon (Empresária e Influencer); Douglas Silva (Ator); Linn da Quebrada (Cantora e Atriz) e Tiago Abravanel (Ator e Apresentador).

