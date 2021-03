Ex de Arthur do BBB21: veja quem é o amor da vida do brother

Na última festa do Big Brother Brasil, enquanto dançava ao som de Recairei do Barões da Pisadinha, Arthur revelou para Fiuk que está apaixonado há seis anos e que essa pessoa é o amor da sua vida. O brother não revelou a identidade da amada e a internet foi à loucura para descobrir quem é a dona do coração do crossfiteiro. Vale lembrar que, dentro do reality, ele vive um romance com Carla Diaz. Confira o que sabemos sobre a ex de Arthur do BBB21.

Quem é a ex de Arthur do BBB21?

Segundo Fábia Oliveira, colunista do jornal O Dia, o amor da vida de Arthur se chama Luana Vargas, tem 23 anos, é engenheira civil, dona de uma loja fitness e mora em Castelo, cidade vizinha de Conduru, no Espírito Santo.

Assim como Arthur, Luana também é crossfiteira. Os dois começaram a namorar em 2013 e ficaram juntos por dois anos, mas mesmo depois do término, ficavam quando ambos estavam solteiros.

No Instagram, a engenheira tem mais de 60 mil seguidores. Não faltam fotos de biquíni na praia, em festas e viagens. Em dezembro de 2020, pouco tempo antes de Arthur ser confinado, a loira postou em seu feed uma foto com o então namorado, Wagner Gianizelli.

Os fãs do BBB21 são rápidos e já encontraram curtidas de Arthur em fotos antigas. O público também tem deixado comentários nas fotos da moça. “Te entendo Arthurrr, que gataaaaa”, comentou uma internauta. “Perfeita demais pra ser dele (Arthur)”, disse outra. “Amiga pega o Arthur pra você, pra ele deixar a carla em paz! Por favor”, pediu uma seguidora. Confira algumas fotos de Luana abaixo.

