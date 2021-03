Festa BBB hoje? Veja quando será a festa no reality show

O dia livre dos participantes do Big Brother Brasil causou uma dúvida nos fãs do reality show: hoje tem festa no BBB21? O evento, que acontece duas vezes na semana no confinamento, acontece toda quarta-feira (festa do líder) e na sexta ou no sábado, não tendo um dia certo para que a segunda edição ocorra. Festa BBB hoje? Veja.

Festa BBB hoje? Quando será a festa no BBB21?

A segunda festa da semana no BBB21 vai ocorrer neste sábado (13) e terá seus primeiros minutos em edição ao vivo. O evento não foi mencionado por Tiago Leifert, apresentador do reality show, na edição que foi levada ao ar na noite desta quinta-feira (11), mas também não vai acontecer nesta sexta-feira (12).

Além de ter uma festa do líder que encerra o reinado de quem venceu a prova na semana anterior, o BBB21 promove um segundo evento que normalmente tem atração musical e é patrocinado por uma marca. A produção ainda não revelou detalhes de como será a festa neste sábado.

Prova do anjo no mesmo dia da festa

Com a sexta livre na casa mais vigiada do Brasil, os participantes terão um dia agitado no BBB21 neste sábado. Isso porque, logo no início da tarde vai ocorrer a prova do anjo. Antes disso, um sorteio será realizado para definir quais participantes vão disputar o colar de imunidade e o direito de castigar dois concorrentes com o castigo do monstro. O anjo também ganha um almoço especial de domingo para dois convidados e direito a recados em vídeos dos familiares. Além disso, R$ 5 mil para presentar um familiar.

Os participantes também farão compras da Xepa e Vip no reality show. Quem estiver na Xepa participará de um sorteio em que dois participantes serão sorteados para serem os responsáveis por fazer as compras da semana por todo o grupo.