BBB21: Gilberto dança e chora ao mesmo tempo e viraliza

Gilberto protagonizou mais uma cena engraçada na tarde desta sexta-feira (12) no BBB21. Após a volta de Carla Diaz do paredão falso, o brother está muito preocupado com a sua imagem fora do reality. O economista acredita estar ‘cancelado’ e tem chorado bastante. Hoje, Gil chorou novamente na área externa da casa, mas acabou viralizando na web por um detalhe hilário.

Gilberto chora e dança no BBB21

Gil sentou-se sozinho na varanda e teve uma crise de choro. “Eu fiz dois anos de missão. Eu não sou ruim não”, disse em meio às lágrimas.

Em um momento, a música Watermelon Sugar, do cantor britânico Harry Styles, começou a tocar na área externa e Gil começou a cantar. Porém, segundo depois, o brother caiu no choro novamente. A web achou a cena muito engraçada.

Depois, já na academia, a faixa Braba da cantora Luísa Sonza, estava tocando. O economista começou a dançar com seu jeito divertido já conhecido pelo público do BBB21, mas sentou-se para se lamentar e chorar. A própria cantora também respostou o vídeo em sua conta no Twitter. “Enfim, o equilíbrio”, brincou Sonza.

Assista ao vídeo do momento abaixo.

Gente, o que “Watermelon Sugar” faz com esse povo do #BBB21? 🍉 Kkkk Em meio a uma crise de choro por achar que está canceladíssimo aqui fora, Gil tentou cantar a música de Harry Styles, mas logo foi às lágrimas novamente… https://t.co/1AIMdINpu8 (📹: Reprodução/TV Globo) pic.twitter.com/VOxwU22jM7 — Hugo Gloss (@HugoGloss) March 12, 2021

Enfim o equilíbrio https://t.co/RvVQ263kNs — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 12, 2021

Os internautas não deixaram a cena passar em branco e repercutiram o momento do brother, com reações diversas. “Gil tá canceladíssimo por me fazer amar ele de mais. TE AMAMOS”, comentou uma fã. “Objetivo: odiar o Gil. Obstáculo: Gil”, postou outro usuário.

fiuk e gil já choraram com watermelon sugar quem será o proximo — camilla metendo bufete na loira (@itsjescao) March 12, 2021

GIL CHORANDO AO SOM DE WATERMELON SUGAR — amanda (@vareIse) March 12, 2021

O Gil dançando braba da Luísa sonza enquanto chora KKKKK não dou conta #bbb21 — William Furtado (@wiilliamfurtado) March 12, 2021

O Gil se acabando de chorar e dançando braba da Luiza Sonza MEU DEUS ELE É TUDO HAHAHAHAHAHA — neto (@netosummers) March 12, 2021

Não é a primeira vez que os participantes do BBB21 se emocionam com a faixa de Harry Styles. No segundo dia do programa, Fiuk também chorou ao cantar a música e viralizou na web. No momento, o brother estava muito emocionado por fazer parte do BBB21 e ficou muito emotivo após chegar na casa. Relembre:

sei que watermelon sugar saturou, mas se ele cantar eu vou ficar igual ao fiuk pic.twitter.com/ucd1QK6eSz — mariana 🌻 (@marianaf_5) March 8, 2021

