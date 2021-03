Jogo da Discórdia BBB21 completo: veja como foi a lavação de roupa

Como foi o jogo da discórdia no BBB21? Os participantes do Big Brother Brasil jogaram o jogo da discórdia na edição desta segunda-feira (29/3) exibida ao vivo pela Globo. Na dinâmica, os participantes bloquearam inimigos de uma rede social chamada BBB.

Veja como foi o jogo da discórdia hoje

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, explicou que o jogo da discórdia da semana é uma rede social. Os participantes tinham que bloquear um concorrente e apontar quem é o caça-like. “Digamos que o Big Brother Brasil fosse uma rede social. Então você vai dizer pra gente: quem você bloquearia da rede social?”, questionou.

Os emparedados da semana iniciaram o jogo da discórdia. Juliette bloqueou Sarah e afirmou que a concorrente é uma pessoa que a tem como primeira opção de voto na casa mais vigiada do Brasil. A sister ainda pontuou que não existe motivo para que sua rival continue a observando em sua rede social.

Juliette classificou Gilberto como caça-like, justificando que o economista tem uma ambição de jogo. “Ele se precipita e não conclui uma informação [indo com muita sede]”.

Rodolffo bloqueou Gilberto no jogo da discórdia. “Por conta das últimas semanas, o povo tá vendo o programa, voltei do paredão que ele me indicou e estou aqui para dá esse bloque”. O sertanejo ainda chamou Camilla de Lucas de caça-like. “Ela consegue fazer o jogo dela pra casa inteira. Eu não consigo ser assim”.

Por fim, Sarah bloqueou Rodolffo, ressaltando ter sido traída pelo cantor. “De amigo assim eu quero distância”, disparou. Ainda no jogo da discórdia, a sister definiu Juliette como caça-like. “Nos meus achismos, eu achei que ela foi por conveniência com algumas pessoas [um exemplo foi quando a Carla Diaz voltou do paredão falso. Eu achei que ela foi muito amiga, virou a melhor amiga e eu achei isso muito estranho]”, explicou.

Veja como a casa jogou a dinâmica

Juliette escolhe: Bloqueado: Sarah e Caça-like: Gilberto

Rodolffo escolhe: Bloqueado: Gilberto e Caça-like: Camilla de Lucas

Sarah escolhe: Bloqueado: Rodolffo e Caça-like: Juliette

Arthur escolhe: Bloqueado: Juliette e Caça-like: Pocah

Fiuk escolhe: Bloqueado: Juliette e Caça-like: Juliette

Pocah escolhe no jogo da discórdia: Bloqueado: Rodolffo e Caça-like: Juliette

Viih Tube escolhe: Bloqueado: Sarah e Caça-like: Gilberto

Thaís escolhe: Bloqueado: Sarah e Caça-like: Arthur

João Luiz escolhe: Bloqueado: Rodolffo e Caça-like: Caio

Camilla de Lucas escolhe: Bloqueado: Rodolffo e Caça-like: Arthur

Caio escolhe: Bloqueado: Juliette e Caça-like: Camilla de Lucas

Gilberto escolhe: Bloqueado: Rodolffo e Caça-like: Juliette

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.