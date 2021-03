Paredão falso BBB21? Boninho anuncia novidade e revela data

Quando a Globo destacou que o BBB21 seria o Big dos Bigs, Boninho não estava brincando. Neste sábado (27/3), o diretor-geral do Big Brother Brasil anunciou uma novidade enigmática levando os fãs do reality show à loucura. Em postagem no Instagram, a mente brilhante por trás do reality show anunciou uma novidade para o próximo dia 5 de abril. Vem aí um paredão falso BBB21? Descubra!

Paredão falso BBB21?

Boninho, que costuma anunciar novidades do Big Brother Brasil em suas redes sociais, fez mistério divulgar uma nova dinâmica do reality show para o dia 5 de abril. “Dia 5 tem mais”, escreveu ele, em uma imagem em que dois robozinhos que remetem ao programa de confinamento aparecem fazendo expressões de curiosidade.

Paredão falso BBB21? Nas redes sociais, teve fã arriscando palpite de que seria um paredão falso. “Tá frio”, disse Boninho, em resposta. Outro chutou o quarto branco, famosa dinâmica da atração. No entanto, não teve um retorno do diretor da atração que é apresentada por Tiago Leifert.

Curiosidade: a data escolhida por Boninho para a novidade (que poder ser um Paredão falso BBB21 cai em uma segunda-feira, dia em que normalmente acontece o tradicional jogo da discórdia que tem por objetivo colocar ainda mais fogo no parquinho e fazer os competidores se posicionarem no jogo.

Como assistir o BBB21?

O Big Brother Brasil é exibido diariamente na TV aberta através da Globo. Especialmente na segunda-feira (5) de abril, dia da novidade anunciada por Boninho, a atração será exibida às 22h35, de acordo com a programação oficial da emissora. O programa tem horários diferentes ao logo da semana, podendo variar entre 22h20 e 23h50 (horário de Brasília).

Além da TV aberta, o BBB21 é transmitido ao vivo 24 horas por dia no modo pay-per-view disponibilizado na TV por assinatura (Oi TV, Claro TV, Net). Os valores do pacote variam de acordo com cada operadora. No Globoplay, serviço de streaming da Globo, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, Mercado Pago e débito em conta.

Na TV por assinatura, o usuário tem acesso a um mosaico de câmeras na mesma tela. O assinante pode selecionar apenas uma e assistir no modo tela cheia. Além disso, tem ferramentas interativas que tornam a experiência do usuário mais dinâmica. Já no Globplay, são disponibilizadas 11 câmeras da casa onde acontece o reality show.