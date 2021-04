Juliette do BBB21 conquista 19 milhões de seguidores no Instagram

Juliette Freire segue quebrando recordes no BBB21. Após superar Viih Tube (e sua marca de 18,5 milhões de fãs), a paraibana acaba de chegar à marca de 19 milhões de seguidores no Instagram. Com isso, a maquiadora se consolidou como a participante do BBB21 mais seguida nas redes sociais e a que mais ganhou fãs durante o período de confinamento.

Juliette BBB21

Horas antes de chegar aos 19 milhões de seguidores no Instagram, Juliette foi anunciada como a nova contratada da BPM Com, a mesma empresa que gerencia a comunicação da cantora Anitta. “Bem-vinda”, desejou a empresa em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (5/4).

Com a nova empresa, Juliette se junta também a famosos como Maria Rita e o cantor Thiaguinho. A BPM Com vai cuidar imagem da paraíba e consolidar o seu nome no show business.

Recorde no Instagram

Na semana passada, Juliette BBB21 conseguiu igualar ao recorde de Billie Eilish com 1 milhão de curtidas em uma publicação no Instagram em apenas 6 minutos. Atualmente o post da maquiadora e advogada (um agradecimento da equipe após sua permanência no BBB21), conta com mais de 4,8 milhões de curtidas

Além disso, de acordo com uma matéria publicada pelo site F5, do jornal Folha de S. Paulo, a Hyper Auditor revela que a Juliette do BBB21 ocupa a 17ª posição dos 20 maiores influenciadores do Brasil no Instagram. No ranking mundial, a sister do Big Brother Brasil aparece na 172ª posição, mostrando engajamento superior ao de nomes como Beyoncé e até mesmo Kim Kardashian.

Os números de Juliette não se restringem somente ao Instagram. No Twitter, por exemplo, a participante do reality show da Globo tem mais de 1,7 milhão de seguidores. Já no Facebook, a página de fãs da advogada tem mais de 127 mil curtidas e mais de 247 mil seguidores. Por fim, no TikTok, Juliette já é seguida por mais de 3,3 milhões de seguidores.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.