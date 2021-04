BBB21: Juliette é contratada por empresa que gerencia carreira de Anitta

Com quase 19 milhões de seguidores no Instagram e o título de uma BBB que mais ganhou seguidores nas redes sociais durante o período de confinamento, Juliette do BBB21 acaba de subir mais uma degrau na carreira artística. A maquiadora e advogada foi contratada pela BPM Com, mesma empresa que gerencia a comunicação de ninguém menos que Anitta.

Juliette fecha do BBB21 contrato

A BPM Com anunciou a novidade da contratação de Juliette na tarde desta segunda-feira (5/4) no Instagram. “Bem-vinda”, desejou a empresa em suas redes sociais. Apesar do feito na carreira, a sister do BBB21 ainda não sabe da novidade pois se encontra confinada na casa mais vigiada do Brasil.

A empresa de comunicação que contratou Juliette não revelou quais trabalhos a sister fará assim que deixar o BBB21. No entanto, usou as hashtags ‘#imprensa’ e ‘#comunicação’, destacando que o foco será fortalecer e consolidar ainda mais a imagem da paraibana no show business.

A BPM é uma conceituada empresa de comunicação que tem e seu casting nomes como Anitta, Maria Rita e Thiaguinho, por exemplo. Juliette entra para o time sendo uma das famosas com mais seguidores nas redes sociais, ao todo até o fechamento deste texto, a sister somava 18.815,980 fãs só no Instagram.

Fenômeno Juliette

O jornal DCI recentemente fez um levantamento da média diária de novos seguidores que os participantes que ainda estão no BBB21 ganham no Instagram. Juliette, por exemplo, lidera o ranking tendo 213 mil novos fãs em média por dia, de acordo com dados levantados em plataformas que medem índices nas redes sociais entre 28 e 3 de março. Veja o ranking completo aqui.

Em tempo, quando Juliette foi anunciada no elenco do BBB21, a sister tinha pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram. Os números refletem também em redes sociais como Twitter, em que a participante do reality show da Globo tem mais de 1,7 milhão de seguidores. Já no Facebook, a página da advogada tem mais de 127 mil curtidas e mais de 247 mil seguidores. No TikTok, Juliette já é seguida por mais de 3,3 milhões de pessoas.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.