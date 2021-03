Novo líder do BBB21: Fiuk e Rodolffo terão que decidir a liderança

Quem é o novo líder do BBB21? Fiuk e Rodolffo venceram a sétima prova do líder do Big Brother Brasil na noite desta sexta-feira (12/3). A nova liderança será decidida em consenso e surge após o retorno de Carla Diaz do paredão falso, que movimentou a última semana e modificou a dinâmica do reality show exibido pela Globo.

Quem é o líder da semana BBB21

Fiuk e Rodolffo levaram a melhor na prova e terão que decidir quem será o novo líder do BBB21. Na competição que misturou resistência, rapidez, atenção e equilíbrio, os participantes tiveram que atravessar um circuito que contava com estreitas plataformas. Detalhe: segurando uma replica gigante de um barbeador de uma marca patrocinadora.

A cada rodada, uma contagem regressiva aleatória era iniciada e os participantes que estavam do lado 2 tinham que correr para entregar o barbeador para os do lado 1. Logo em seguida, fazer o revezamento, finalizando com um toque em um botão vermelho que indicava a conclusão das obrigações.

Desempate

O elenco do Big Brother Brasil tem até o início da noite desta sexta-feira (12) para ter a dupla vencedora. Caso não aconteça, a direção de prova vai usar do critério de desempate que consistirá em rodadas semelhantes a que foi mencionada na reportagem, só que com uma observação: a última dupla que apertar o botão vermelho estará automaticamente eliminada até que reste a vencedora.

O prêmio para a dupla que resistiu mais é a liderança e R$ 20 mil. Na edição ao vivo, quando Tiago Leifert, apresentador do BBB21 entrar na casa para falar com os participantes, a dupla vencedora da prova do líder deve decidir em consenso com quem ficará cada prêmio.

Regras da prova

Não deixar o barbeador cair no chão

Não cair da plataforma

Não apertar o botão vermelho dentro do tempo

Não fazer o percurso errado

Não esquecer de atravessar a plataforma com o barbeador

Como será formado o paredão da semana?

Ao contrário da semana passada em que cinco participantes foram ao paredão, nesta, quatro vão à berlinda. No entanto, após a formação que vai ocorrer no domingo (14), todos os emparedados, exceto a indicação do líder, vão jogar a prova bate volta em que um vai se livrar da votação do público.

A formação de paredão vai funcionar da seguinte maneira: primeiro, o anjo imuniza um concorrente com o colar de imunidade. Carla Diaz, que venceu o paredão falso, poderá interromper a cerimônia e vetar a decisão do anjo. Logo depois, o líder vai indicar um rival ao paredão com o voto de minerva. Por fim, a casa vai votar no confessionário e os três mais bem votados vão à berlinda.